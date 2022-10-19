"Терміни не терплять": у Києві продовжували будувати заборонений будинок у день ракетного удару по столиці, фото

У Києві, попри російські удари, повітряні тривоги та комендантську годину, будівництво ЖК "Тургенєв" не зупинялося ні на мить, інформує Апостроф.

Про це повідомив юрист і член організації "Центр розвитку міст" Дмитро Петров у Facebook.

За інформацією місцевих жителів, будівництво тривало весь день понеділка, 17 жовтня.

"Поки в Київ відбувались прильоти, а людей діставали з під завалів - на місці зруйнованої частини Будинку Маліна (1890 р.) будували ЖК "Тургеневъ", - написав він.

До всього - саме будівництво незаконне, адже частина садиби, де зводиться житловий комплекс, хоч і немає не має охоронного статусу, проте внесена до переліку будівель, що підпадають під додатковий захист за рішенням Київради.

Також, відповідно до рішення Київського апеляційного суду від 07 вересня 2022 року будівельні роботи на місці історичного будинку заборонені.

Роботи вдалося частково призупинити, коли приїхала Національна поліція.

"Коли ж я, зіславшись на це, попросив затримати порушників і арештувати техніку - мені пояснили щось типу: "треба на серйозному бланку це викласти". Тепер шукаю, хто може помогти "з бланками" - Київська міська прокуратура?", - зауважив правозахисник.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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