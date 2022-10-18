Спеціальні пенсії в Україні: заплановані виплати по 5016 грн на місяць

В Україні планують запровадити спеціальні пенсії. Виплати 5016 грн передбачені для громадян з особливими заслугами.

В Україні планують запровадити спеціальні пенсії: хто буде додатково отримувати по 5016 грн на місяць

Більшість пенсіонерів в Україні отримують пенсії нижче середнього рівня по всій країні. Проте в уряді вирішили запровадити спеціальні виплати за особливі заслуги. Вони призначені для осіб із статусом борців за незалежність. Відповідні дані наведено у законопроекті №8032, представленому на сайті Верховної Ради.

Запропоновано внести зміни до закону "Про пенсію за особливі заслуги перед Україною" та надати борцям за незалежність України у ХХ столітті виплати у розмірі 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Наголошено, що орієнтовна кількість українців, які потрапляють за критеріями, встановленими законопроектом, невелика. Воно обчислюється максимум кількома сотнями людей. Ця кількість щорічно зменшується.

Зазначена пенсія передбачена як додаток до основного розміру пенсії, яку українці мають за законом.

В Україні планують запровадити спеціальні пенсії: хто буде додатково отримувати по 5016 грн на місяць

Нагадаємо, що зараз прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, – 2508 грн. Відповідно, 200% від нього становитиме 5016 грн. Реалізація законопроекту вимагатиме витрат у 60,192 грн на особу на рік. Витрати на 200 осіб становитимуть 12 млн 38,4 тис. грн на рік.

Раніше повідомлялося, що до кінця року пенсії українців зростуть ще раз. А ось наступного року підвищення виплат пенсіонерам не заплановано. Це з економічною кризою, спровокованим війною з РФ.


Ловіцька Леся, Тудей





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