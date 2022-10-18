Залучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУ

Упродовж повномасштабної війни Росії проти України уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 100?217,7 млн грн, $1?072,5 млн та 468,4 млн євро й направив на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами 164?209,9 млн грн, $1?681,2 млн та 168,0 млн євро. Про це свідчать дані депозитарію НБУ.

Залучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУ
Фото: flickr.com

Як змінилися показники

З квітня до серпня, а також із початку жовтня сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від'ємним, і за підсумками 1 — 16 жовтня, зокрема, становило 16?534,5 млн грн. У березні та вересні обсяги залучених урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП перевищували витрати на погашення внутрішніх боргових інструментів.

Дохідність гривневих паперів

Упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало дохідності за низкою гривневих паперів (максимальна дохідність становила 16% річних), а також за всіма доларовими ОВДП (максимальна дохідність — 4,5% річних).

Ставки за гривневими військовими облігаціями на 3 місяці, а також за ОВДП, номінованими в євро, поки не змінювалися та становлять 9,5% річних та 2,5% річних відповідно.

Найбільший портфель

Найбільший портфель відповідних цінних паперів станом на 17 жовтня утримують банки — первинні дилери.

Портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України, є другим за обсягом та становить:

  • 14?552,8 млн грн або 16,2% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 10 жовтня — 14?565,8 млн грн або 16,2%);

  • $205,5 млн або 24,5% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах (на 10 жовтня — $201,8 млн або 22,9%);

  • 147,8 млн євро або 51,7% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 10 жовтня — 147,7 млн євро або 51,7%).

Обсяг ОВДП у власності нерезидентів збільшився порівняно з попереднім тижнем і становить 1?310,9 млн грн та $2 млн.





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