Єврооблігації України за тиждень втратили 7,9%

Українські єврооблігації за минулий тиждень втратили в ціні в середньому близько 7,9%, внаслідок чого їх вартість знаходиться близько рівня історичного мінімуму. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на Bloomberg.

Єврооблігації України за тиждень втратили 7,9%
Фото: nv.ua

За даними Bloomberg, найменше впала вартість цінних паперів з погашенням у найближчі роки, зокрема, доларові єврооблігації-2025 подешевшали на 2,8% — до 22,9% від номіналу, що відповідає прибутковості близько 72,4% річних.

Єврооблігації в доларах із погашенням у 2026?2030 роках станом на кінець минулої п'ятниці котирувалися в діапазоні 18,3?19,9% від номіналу, що на 1,3?2,1 відсоткового пункта (п.п.) нижче, ніж тижнем раніше, а їх поточні ставки зросли до 69,8?41,7% річних.

Ціна найдовших доларових паперів із погашенням у 2031?2035 роках знизилася на 1,4?1,8 в.п. — до 17,7?17,2% від номіналу. Тепер їхня прибутковість становить відповідно 36,5?34,3% річних.

Щодо єврооблігацій у євро, то динаміка їхньої вартості була схожою — зниження в середньому на 8,2%. На кінець минулого тижня папери з погашенням у 2028 році котирувалися по 18,2%, у 2032 році — по 17,4% від номіналу.

З урахуванням нижчої номінальної відсоткової ставки порівняно з доларовими паперами це відповідало прибутковості до погашення 48,8% у першому випадку та 32,1% річних — у другому.

ВВП-варанти

Дещо менше подешевшали ВВП-варранти — на 5,1%, до 26,7% від умовної вартості.

Загалом за місяць після підйому, викликаного великими успіхами ЗСУ на фронті, котирування єврооблігацій України опустилися в середньому на 20,1%, ВВП-варрантів — на 20,3% та опустилися на рівень, близький до історичного мінімуму.





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