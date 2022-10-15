Back in USSR: в Україні знову почнуть будувати серійне житло за типовим проєктами

Кабінет міністрів затвердив порядок розроблення, здійснення експертизи та застосування проєктів повторного використання у будівництві. Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

"Це дозволить пришвидшити будівництво та здешевити його вартість", – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Йдеться про те, що спочатку для конкретного об'єкта розробляється проєкт, а потім цей проєкт з мінімальними змінами можна буде застосовувати для будівництва інших об’єктів житла.

Зокрема, такі проєкти, за словами Шмигаля, можна буде застосовувати для відбудови об'єктів, які зазнали пошкоджень чи руйнувань через атаки російських військ

Нагадаємо, внаслідок бойових дій в Україні пошкоджено або зруйновано близько 120 000 приватних домоволодінь та понад 20 000 багатоповерхових будинків (станом на червень). Деякі міста зруйновані майже вщент.

Будівництво житла за типовими проєктами широко практикувалось у Радянському Союзі. Так звані "хрущовки" і "панельки" – це все проєкти повторного використання.

Водночас в СРСР будівництвом серійного житла займалася виключно держава. Тож, яким чином цей досвід можна перенести на сучасні умови, коли домінуючу роль на ринку посідають приватні забудовники, це питання, яке ще потребує роз'яснення.