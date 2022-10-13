Супермаркети оновили ціни на яйця, олію та молочку: де продукти продаються дешевше

В Україні змінилися ціни на яйця, олію, молоко, вершки, кефір та інші продукти. Стало відомо, в яких супермаркетах ці асортиментні позиції продаються дешевше.

Яйця

Вартість десятка яєць за місяць підвищилася майже вдвічі, залежно від сорту. Продукт ТМ "Квочка" С1 подорожчав у середньому з 37,41 до 66,55 грн. Вони дешевші у торговельній мережі Ашан – по 66,10 грн.

Яйця ТМ "Ясенсвіт", які раніше коштували 37,36 грн, зараз продаються по 53,13 грн. Їх вигідніше купувати у супермаркетах Варус – по 52,90 грн.

Соняшникова олія

Пляшка 850 мл рафінованої олії ТМ "Олейна" зросла з 62,35 до 62,95 грн. Вона доступнішеа в мережі магазинів Метро – 61,60 грн.

За аналогічний об'єм олії ТМ "Щедрий Дар" потрібно заплатити 65,23 грн. Минулого місяця продукт коштував дешевше – 63,57 грн. Товар вигідніше купувати у супермаркетах Варус – по 62,80 грн.

Молоко

Середня ціна на молоко ТМ "Простоквашино" 1% впала з 35,16 до 33,60 грн за 900 мл. У Новусі воно продається за 32,99 грн. Молоко "Яготинське" аналогічного об'єму подешевшало з 35,57 до 35,15 грн. Найдоступніша ціна на нього – у мережі МегаМаркет – по 31,80 грн.

Вершкове масло

Вершкове масло ТМ Яготинське 73% подешевшало за місяць з 62,74 до 57,53 грн за пачку 200 г. Його вигідніше купуваити в Метро - по 48,90 грн.

Кефір

Кефір ТМ "Селянський" 2,5% зріс у ціні з 37,13 до 37,96 грн за 950 мл. Найдешевший кефір – у супермаркетах Ашан – по 35,60 грн.

Вершки

ТМ "Простоквашино" подорожчало з 21,20 до 21,71 грн за упаковку 200 мл. Вони продаються по 20,90 грн у Варусі та Ашані.

Борошно

Пшеничне борошно ТМ "Хуторок" у середньому зросло в ціні на 4 копійки - до 22,15 грн/кг. Мінімальна ціна товару – у мережі МегаМаркет – по 21,60 грн/кг.

Раніше повідомлялося, чому яйця в Україні подорожчали на 37%.