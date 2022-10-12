Віялові відключення електроенергії в Україні: опубліковано графіки по містам

Через масові ракетні удари Росії по ТЕЦ в Україні 10-11 жовтня в деяких регіонах країни змушені запровадити віялові відключення електроенергії. Зокрема, у Київській, Черкаській, Сумській, Хмельницькій та інших областях. Графік відключень оприлюднили в "Укренерго".

Громадян також наполегливо просять зменшити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00, щоб уникнути планових відключень у майбутньому та знизити навантаження на мережу.

Графік відключень електроенергії у Києві:

ДПЕК "Київські електромережі" запровадили графік обмеження електропостачання, який включає три черги. Інтервал вимкнень має бути не більше 4 годин.

1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00

2 черга – з 12:00 до 16:00

3 черга – з 16:00 до 20:00.

Графік відключень електроенергії у Черкаській області.

ПАТ "Черкасиобленерго" з 11 жовтня також розпочало віялові відключення електрики. Районні центри залишатимуться зі світлом.

Всю інформацію про графіки аварійних відключень можна дізнатись за номерами кол-центру 24/7: (0472) 33-87-87, (093) 170-40-57, 050) 434-87-87, (067) 690-48-48 , 0800-501-328.

Графік відключень електроенергії у Сумській області

У Сумській області мешканців також попередили про планові віялові відключення електроенергії з 12 жовтня. Голова ОВА Дмитро Живицький обіцяв, що графік відключень буде оприлюднено на сайті місцевого обленерго.

Графік відключень електроенергії у Полтавській області.

У Полтаві 12 жовтня розпочалися віялові відключення по таким районам: Сади-1, Сади-2, частина Яківців, село Рибці та частина Зигіна. За словами мера міста Олександра Мамая, електроенергії не буде до моменту відновлення напруги в місті.

Графік відключень електроенергії у Хмельницькій області

Електроенергію на Хмельниччині відключили у зв'язку з аварійною ситуацією на ТЕЦ. У міру вирішення проблеми електрику до будинків мешканців буде відновлено. Планується відключати електроенергію планово за конкретним графіком, але не довше, ніж на 2 години.

Графік відключень електроенергії у Вінницькій області

На Вінниччині внаслідок підриву ТЕЦ залишилися без електропостачання 242 населені пункти. 12 жовтня подача електроенергії була відновлена. За інформацією АТ "Вінницяобленерго", відключення електроенергії в області поки що не плануються, але знизити користування електроприладами з 17:00 до 22:00 мешканців наполегливо просять.

Раніше повідомлялося, як потрібно підготуватись до аварійних відключень електроенергії після ракетних ударів.