Credit Suisse зіткнувся з дефіцитом капіталу у розмірі $8 мільярдів

За даними Goldman Sachs Group Inc., Credit Suisse Group AG зіткнеться з нестачею капіталу у розмірі 8 млрд швейцарських франків ($8 млрд) у 2024 році, що є ще однією ілюстрацією проблем, з якими стикається швейцарський кредитор. Про це повідомляє Bloomberg.

Credit Suisse зіткнувся з дефіцитом капіталу у розмірі $8 мільярдів
Фото: censor.net

Подробиці

Аналітики на чолі з Крісом Халламом оцінюють нестачу грошей як мінімум у 4 млрд швейцарських франків і кажуть, що залучення капіталу було б «розсудливим» з огляду на необхідність реструктуризації інвестиційно-банківських операцій у період «мінімального» накопичення капіталу.

«Credit Suisse продовжує стикатися з циклічними та структурними проблемами», — пишуть аналітики в замітці, зберігаючи рекомендацію продавати акції.

Спекуляції про стан швейцарського кредитора — рівень капіталу та ліквідності - позначилися на вартості акцій цього року. Деякі аналітики закликали збільшити капітал банку.

Головний виконавчий директор Ульріх Кернер має 27 жовтня докладно розповісти про другий за рік перегляд стратегії банку. Це розглядається як важлива можливість відновити довіру до кредитора після більш ніж року втрат та помилок керівництва.

Нагадаємо

Раніше Мінфін писав про те, що Credit Suisse може викупити свій борг на $3 мільярди, щоб заспокоїти інвесторів.





Интересные новости
McDonald's заявив про відкриття ресторанів на заході Україні: що відомоMcDonald's заявив про відкриття ресторанів на заході Україні: що відомо
МВФ виділив Україні $1,3 млрдМВФ виділив Україні $1,3 млрд
Допомога малозабезпеченим: в Україні у квітні запустять нову універсальну соцпрограмуДопомога малозабезпеченим: в Україні у квітні запустять нову універсальну соцпрограму
McDonald's назвав найпопулярніший бургер в Україні після відновлення роботи ресторанівMcDonald's назвав найпопулярніший бургер в Україні після відновлення роботи ресторанів
Курс долара знижуватиметьсяКурс долара знижуватиметься
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ очікує ще понад $11 мільярдів зовнішнього фінансування у 2022 роціНБУ очікує ще понад $11 мільярдів зовнішнього фінансування у 2022 році
Обсяг торгів на українських фондових біржах у вересні перевищив 11 мільярдівОбсяг торгів на українських фондових біржах у вересні перевищив 11 мільярдів
Обсяг непрацюючих кредитів зріс за місяць на 5 мільярдів — НБУОбсяг непрацюючих кредитів зріс за місяць на 5 мільярдів — НБУ
Україна отримала від США грант у розмірі $1,5 млрдУкраїна отримала від США грант у розмірі $1,5 млрд
Нафтогаз: Україна планує увійти в листопад із запасами газу у сховищах до 15 мільярдів кубометрівНафтогаз: Україна планує увійти в листопад із запасами газу у сховищах до 15 мільярдів кубометрів
Україна планує знизити потреби у фінансуванні держбюджету у 2023 році до $3 мільярдів на місяцьУкраїна планує знизити потреби у фінансуванні держбюджету у 2023 році до $3 мільярдів на місяць
Єврокомісія та Світовий банк оцінюють вартість відновлення України у $349 мільярдівЄврокомісія та Світовий банк оцінюють вартість відновлення України у $349 мільярдів
Вартість реконструкції та відновлення України складає $349 мільярдівВартість реконструкції та відновлення України складає $349 мільярдів
Україні необхідна підтримка від ЄС у розмірі 12 млрд євро – ШмигальУкраїні необхідна підтримка від ЄС у розмірі 12 млрд євро – Шмигаль
Уряди європейських країн витратять 278 мільярдів доларів на пом'якшення енергетичної кризиУряди європейських країн витратять 278 мільярдів доларів на пом'якшення енергетичної кризи
Последние новости
Подгружаем последние новости