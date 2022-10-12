Credit Suisse зіткнувся з дефіцитом капіталу у розмірі $8 мільярдів

За даними Goldman Sachs Group Inc., Credit Suisse Group AG зіткнеться з нестачею капіталу у розмірі 8 млрд швейцарських франків ($8 млрд) у 2024 році, що є ще однією ілюстрацією проблем, з якими стикається швейцарський кредитор. Про це повідомляє Bloomberg.

Фото: censor.net

Подробиці

Аналітики на чолі з Крісом Халламом оцінюють нестачу грошей як мінімум у 4 млрд швейцарських франків і кажуть, що залучення капіталу було б «розсудливим» з огляду на необхідність реструктуризації інвестиційно-банківських операцій у період «мінімального» накопичення капіталу.

«Credit Suisse продовжує стикатися з циклічними та структурними проблемами», — пишуть аналітики в замітці, зберігаючи рекомендацію продавати акції.

Спекуляції про стан швейцарського кредитора — рівень капіталу та ліквідності - позначилися на вартості акцій цього року. Деякі аналітики закликали збільшити капітал банку.

Головний виконавчий директор Ульріх Кернер має 27 жовтня докладно розповісти про другий за рік перегляд стратегії банку. Це розглядається як важлива можливість відновити довіру до кредитора після більш ніж року втрат та помилок керівництва.

Нагадаємо

Раніше Мінфін писав про те, що Credit Suisse може викупити свій борг на $3 мільярди, щоб заспокоїти інвесторів.