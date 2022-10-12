Польща виявила витік на нафтопроводі «Дружба»

Польський трубопровідний оператор PERN виявив витік на одній із ниток трубопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до Німеччини. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Фото: slovoidilo.ua

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Витік виявили ввечері 11 жовтня приблизно за 70 кілометрів від польського міста Плоцьк.

«На цю мить причини події невідомі — прокачування на пошкодженій ділянці було негайно зупинено. Друга лінія працює без змін», — зазначив оператор.

На місці аварії працюють екстрені служби.

Як зазначають у компанії, інші елементи інфраструктури PERN також працюють у штатному режимі, зокрема, Поморська ділянка, якою сира нафта танкерами транспортується до Польщі, а потім і до Німеччини.

Прессекретар чеського оператора трубопроводу MERO заявила, що жодних змін у потоках до Чеської Республіки виявлено не було.

Нафтопровід «Дружба»

Нафтопровід «Дружба» транспортує російську нафту у більшу частину Центральної Європи, включаючи Німеччину, Польщу, Білорусь, Угорщину, Словаччину, Чехію та Австрію.