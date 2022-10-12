Польща виявила витік на нафтопроводі «Дружба»

Польський трубопровідний оператор PERN виявив витік на одній із ниток трубопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до Німеччини. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Польща виявила витік на нафтопроводі «Дружба»
Фото: slovoidilo.ua

Деталі

Витік виявили ввечері 11 жовтня приблизно за 70 кілометрів від польського міста Плоцьк.

«На цю мить причини події невідомі — прокачування на пошкодженій ділянці було негайно зупинено. Друга лінія працює без змін», — зазначив оператор.

На місці аварії працюють екстрені служби.

Як зазначають у компанії, інші елементи інфраструктури PERN також працюють у штатному режимі, зокрема, Поморська ділянка, якою сира нафта танкерами транспортується до Польщі, а потім і до Німеччини.

Прессекретар чеського оператора трубопроводу MERO заявила, що жодних змін у потоках до Чеської Республіки виявлено не було.

Нафтопровід «Дружба»

Нафтопровід «Дружба» транспортує російську нафту у більшу частину Центральної Європи, включаючи Німеччину, Польщу, Білорусь, Угорщину, Словаччину, Чехію та Австрію.





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