Ціни на оренду квартир зростатимуть: названо причину

В Україні очікують зростання орендної плати за житло. Ціни на оренду квартир вже почали підвищуватися, а ближче до кінця жовтня вони стануть ще вищими.

Про це йдеться в аналітичному звіті порталу OLX Нерухомість.

У вересні серед чотирьох українських міст-мільйонників найнижчі ціни на оренду квартир були в Одесі. Тамтешнє однокімнатне житло можна було зняти за 5500 гривень на місяць.

При цьому навіть у порівняно невеликих обласних центрах Західної України ціни на оренду квартир були відчутно вищими. Наприклад, у Рівному та Луцьку за орендовану однокімнатну квартиру просили 7500 грн на місяць. А найдорожчі квартири виявилися в Ужгороді – по 16,5 тис. грн. Причому, як зазначають аналітики, столиця Західної України Львів поступилася Ужгороду в цінах на оренду квартир уже кілька місяців тому.

Ціни на оренду житла зростуть ближче до опалювального сезону

Аналітики пов'язують свій прогноз із тим, що упродовж осені в Україну масово повертатимуться біженці. Крім того, усередині країн громадяни мігрують у великі міста. Студенти їдуть до місць навчання. Адже навіть за змішаної форми навчання іноді потрібно з'являтися до вузів. А дорослі громадяни прямують туди, де більше роботи.

За даними OLX, вже за перший тиждень осені ціни на оренду однокімнатних квартир відчутно зросли. Так, в Одесі і Дніпрі вони стали вищими в середньому на 600 гривень порівняно з тими, що були в перший тиждень серпня. У Києві вартість оренди піднялася ще вище – на 1000 гривень, у Львові – на 1600.

Аналітики OLX також провели опитування серед орендодавців. Переважна більшість із них (87%), незважаючи на те, ціни за оренду квартир із початком війни сильно просіли, мають намір і надалі здавати житло постояльцям.

Нагадаємо, у Києві стало дорожчати житло в новобудовах. З жовтня 2021 року по жовтень 2022 року середня вартість квадратного метра квартир у нових будинках зросла на 15 800 грн.