Нафтогазові доходи Росії скоротилися на 11,5% — звіт Мінфіну РФ

Мінфін Росії відзвітував про динаміку надходжень нафтогазових доходів до бюджету країни. За результатами третього кварталу цього року надходження скоротилися на 11,5%, скорочення у порівнянні із попереднім роком склало 4,3%. Оптимізму цій цифрі надають податки, сплачені від продажу нафти, а от газові надходження провалилися значно суттєвіше - на 18,3%. Ще глибше просіли експортні мита від продажу нафти та нафтопродуктів - на 29% та 35%, відповідно, у порівнянні із попереднім роком. У наступному кварталі росіяни очікують кращої динаміки, але пов'язують її виключно зі сплатою Газпромом податку на видобуток корисних копалин, а не з активізацією продажів.

Зауважимо, що нафтогазові доходи власне й формують більшу частину усіх бюджетних доходів Росії, і після зупинення більшої частини поставок газу, їх нафтова складова стала для країни ключовою.

За обрахунками російського Мінфіну базовий план із надходжень нафтогазових доходів виконується за сталого експорту газу та при ціні на нафту у 65-70 дол. за барель (наразі це 76,9 дол/барель), а критичне недовиконання можливе лише при падінні ціни до рівня 45-50 дол. за барель. Експорт газу Росія фактично зупинила сама. Попри постійні незначні коливання, з червня, коли нафта Urals коштувала більше 100 доларів/барель, її вартість також стабільно знижується. Та й у розрахунках своїх прогнозів російський мінфін орієнтується на курс 68 рублів за долар, натомість поточний курс становить 61 руб/долар, і це також знижує доходи російських експортерів. Отже можна очікувати, що проблему із виконанням російського бюджету почнуться раніше, ніж прогнозувалося.