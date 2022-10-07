Азербайджан удвічі збільшить експорт газу до ЄС

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Азербайджан удвічі збільшить експорт газу до ЄС

Президент Азербайджана Ільхам Алієв планує вже цього року збільшити експорт газу в Європу щонайменше на 30-40%. Про це він повідомив в інтерв’ю у Празі, де перебуває на саміті Європейського політичного співтовариства.

Він заявив, що Азербайджан упродовж багатьох років реалізує власні енергетичні проєкти. А поточна геополітична ситуація в світі різко підвищила попит на ресурси країни.

«Якщо так можна сказати, так розсудила доля, щоб сьогодні, коли всі наші проекти готові, попит на газ у Європі збільшився», — пояснив він.

За словами Алієва, збільшення експорту газу в Європу потребуватиме чималих вкладень, однак країна готова до цього. Відповідно до підписаного з Європейським Союзом меморандуму, в найближчі роки експорт газу в Європу збільшиться щонайменше удвічі.

«Якщо торік він становив 9 мільярдів кубометрів, значить, у 2027 складатиме щонайменше 18 мільярдів кубометрів, а, може, й більше. Ми називаємо лише ті цифри, у яких повністю впевнені. Але впевнений, що буде більше», — заявив президент.

Алієв впевнений, що Азербайджан стане важливим стратегічним енергетичним партнером не лише для Європи, а й для всього світу.

«Наразі створено нові можливості також для співпраці у транспортному секторі, оскільки географічне розташування та сучасна транспортна інфраструктура Азербайджану є дуже важливими і для Європи. Країни Європейського Союзу є для нас основними торговими партнерами, і дедалі більш зростаюча роль Азербайджану на геополітичному просторі, звичайно, проявляється також в економічній сфері, в галузі інвестування», — додав він.

Про збільшення удвічі обсягів прокачки Трансанатолійським газопроводом (TANAP), яким газ азербайджанського родовища «Шах Деніз» транспортуєьтся до західного турецького кордону, оголосив і міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез. За його словами, щорічний обсяг прокачування буде підвищено з 16 до 32 млрд кубометрів. Газ з азербайджанського родовища з 2019 року поставляється до Італії через Грецію і Албанію.

Відтак, газовий шантаж Росії дедалі більше зазнає краху, адже залежність Європи від російського блакитного палива невпинно скорочується. Попри багаторічне блокування з боку Росії, газ із країн Середньої Азії в доволі значних обсягах починає надходити до Європи.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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