Супермаркети оновили ціни на банани, апельсини та лимони: скільки коштують фрукти на початку жовтня

В Україні подорожчали банани та апельсини, а лимони – трохи подешевшали. Супермаркети показали нові ціни на фрукти на початку жовтня.

Супермаркети оновили ціни на банани, апельсини та лимони: скільки коштують фрукти на початку жовтня

За даними порталу Мінфін, середня вартість апельсинів зросла із 76,60 до 77,63 грн/кг. Вони найдорожчі у торговельній мережі МегаМаркет – по 98,80 грн/кг. Найдоступніші фрукти представлені у магазинах Варус – по 56,90 грн/кг.

Апельсини преміум трохи подешевшали. Їхня середня вартість впала з 85,01 до 84,45 грн/кг.

Банани також помітно подорожчали. Їхня середня ціна минулого місяця становила 55,89 грн/кг, а в жовтні вона підвищилася до 62,50 грн/кг. Ці фрукти вигідніше купувати у супермаркетах Новус – по 59,49 грн/кг. Максимальна вартість кілограма – у Варусі та Ашані – по 65,30 грн/кг.

А лимони трохи подешевшали. У перший місяць осені вони коштували 70,32 грн/кг, а зараз – 70,08 грн/кг. У мережах Метро та Ашан вони представлені по 64,90 грн/кг, а ось у МегаМаркеті кілограм цитрусових коштуватиме 89 грн/кг.

Супермаркети оновили ціни на банани, апельсини та лимони: скільки коштують фрукти на початку жовтня

Виноград також став доступнішим. Середня ціна впала із 90,37 грн/кг до 88,26 грн/кг. Він дешевший у Варусі – по 74,90 грн/кг.

Яблука суттєво подешевшали. У вересні вони продавалися в середньому за 20,58 грн/кг, а у жовтні – вже по 17,94 грн/кг. Їх вигідніше купувати у мережі Метро – по 12,40 грн/кг.

Раніше повідомлялося про подешевшання овочів – капусти та огірків. А ось яйця буквально злетіли у ціні. До кінця року очікується подорожчання десятка до 100 грн.


Ловіцька Леся, Тудей





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