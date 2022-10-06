В Україні знизилася ціна на деякі овочі

Протягом тижня капуста та огірки подешевшали.

В Україні знизилася ціна на деякі овочі
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В Україні ціни на овочі відносно стабільні останній тиждень. Цінові коливання пояснюються балансом між попитом та пропозицією. Деякі види овочів, такі як пекінська капуста та огірки подешевшали. А томати – навпаки стали дорожчими. Про це пише видання AgroTimes, базуючись на даних власного моніторингу.

Які ціни на овочі в Україні

На найбільшому оптовому ринку заходу України «Шувар», що у Львові, пекінська капуста подешевшала з 35-40 грн/кг до 28-32 грн/кг, а молода капуста знизилася в ціні з 20 до 15-17 грн/кг. Ціна на огірки знизилася з 60 до 55 грн/кг.

Водночас пізня білоголова капуста подорожчала з 7-9 грн/кг до 10 грн/кг. Цвітна капуста теж зросла в ціні з 45-50 до 60 грн/кг.

Ціна на капусту броколі становить 50-65 грн/кг, савойську капусту – 20 грн/кг.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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