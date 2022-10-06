Супермаркети в Україні оновили цінники на хліб, соняшникову олію та борошно у жовтні

У той час як ціни на більшість продуктів в Україні підвищуються, вартість борошна та хлібобулочних виробів залишається незмінною. Водночас цінник на олію трохи подорожчав. Порівняємо вартість продуктів у супермаркетах, щоб побачити, де продукти коштують дешевше.

Супермаркети оновили ціни на хліб, соняшникову олію та борошно: як змінилася вартість продуктів на початку жовтня

Так, щодо борошна, то воно почало дешевшати з середини вересня. На сьогоднішній день кілограм борошна ТМ "Хуторок" коштує в середньому 21,33 грн, тоді як місяць тому цінник був 22,11 грн за кг. Вартість 2 кг борошна складає 39,43 грн. Так, найдешевше борошно продається у мережі Novus – 19,99 грн за кг.

Супермаркети оновили ціни на хліб, соняшникову олію та борошно: як змінилася вартість продуктів на початку жовтня

Ціни на олію в Україні залишаються стабільними з середини вересня. Подорожчала олія ТМ "Щедрий Дар" - з 63,57 грн за 850 мл до 65,23 грн за такий же обсяг. Соняшникова олія "Олейна", станом на 5 жовтня, коштує 62,95 грн за 850 мл. Найдешевше продукт продають у мережі "Метро".

Супермаркети оновили ціни на хліб, соняшникову олію та борошно: як змінилася вартість продуктів на початку жовтня

Хліб пшеничний в Україні за місяць не змінився в ціні – 29,35 грн за 650 г. Подорожчав лише нарізний хліб – з 31,69 грн до 33,39 грн за 600 г.

Житній хліб коштує 34,60 грн за 650 г, а хліб житній Riga Бородиновський – 26,50 грн за 100 г.

Супермаркети оновили ціни на хліб, соняшникову олію та борошно: як змінилася вартість продуктів на початку жовтня

Раніше повідомлялося, що житній хліб може стати дефіцитним в Україні, оскільки з 2023 року його припинять випікати та продавати.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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