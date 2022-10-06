В Україні подорожчала зелень: на скільки зросли ціни на кріп, салат та зелену цибулю

Зелена цибуля, петрушка, кріп та салат на полицях супермаркетів подорожчали у жовтні. Супермаркети змінили вартість зелені. Де дешевше закупитись, покаже моніторинг цін.

Так, за даними Мінфіну, станом на 6 жовтня, середня вартість зеленої цибулі становить 37,05 грн/кг, що на 5 грн дорожче, ніж місяць тому. Цибуля порей подорожчала з 99,32 грн/кг до 115,10 грн/кг. Найдешевше ці види цибулі можна купити в Varus та Ашан.

Петрушка на початку жовтня подорожчала з 29,89 до 32,30 грн за 70 грам. За 100 грам петрушки доведеться віддати 34,65 грн, тоді як минулого місяця – 32,91 грн. Найдешевше ця зелень коштує в "Ашані" - 28,20 грн за 70 г і стільки ж за 100 г.

Кріп за місяць подорожчав з 40,92 грн до 41,10 грн за 100 грам. А ось 250 г кропу можна купити в Метро за 102,90 грн, тоді як минулого місяця цінник за таку саму вагу був 126,08 грн. Кілограм кропу не змінився у ціні – 478,80 грн.

Вартість зеленого листя салату за пучок вагою 170 г зараз становить у середньому 53,96 грн. У вересні супермаркети продавали салат за 45,06 грн за пучок. Найдешевше на сьогоднішній день листя салату продається в "Ашан".

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