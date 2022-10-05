Податкова реформа 10-10-10: бізнес відреагував на плани ОП та Мінекономіки

Бізнес чекає на готовий законопроект і нагадав про проблеми верховенства права та корупцію, інформує ZN.ua.

Податкова реформа 10-10-10: бізнес відреагував на плани ОП та Мінекономіки
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Український бізнес вважає, що ідея податкової реформи 10-10-10 досить цікава, проте очікує на конкретний законопроект, щоб математично оцінити її ефект для кожної сфери економіки. Про це йдеться у заяві Європейської бізнес-асоціації.

Наразі Офіс президента та Міністерство економіки працюють над концепцією податкової реформи з робочою назвою «10-10-10». Реформа передбачає зниження: до 10% податку додану вартість (який нині становить 20%), до 10% податку з доходів фізосіб (зараз 18%), до 10% прибуток підприємств (зараз 18%). Однак під час війни передбачається підвищити вдвічі ставку військового збору до 3%. Крім того, скасувати сплату ЄСВ (зараз 22% від фонду оплати праці працівника), але залишити для ФОП, які перебувають на системі єдиного податку.

Водночас, пропонується посилити відповідальність за порушення податкового законодавства, а для компенсаторів — скасувати вичерпний перелік податкових пільг, що дозволить додатково залучити до бюджету близько 180 млрд грн.

Як зазначають у ЄБА, бізнес підтримує реформу. Та вже довгий час говорить про необхідність детінізації економіки, про важливість зниження навантаження на фонд оплати праці, адже з таким податковим навантаженням прозорий бізнес стає абсолютно неконкурентним порівняно з тіньовим.

«Водночас не лише велике податкове навантаження є проблемою для роботи та розвитку бізнесу в Україні. Питання верховенства права та корупції є навіть більш актуальними. Тому і вони потребують належної уваги, паралельно з податковою реформою, щоб змінивши розподіл податків, вся система почала працювати по-іншому – чесно, прозоро та чітко», - додали в ЄБА.


Олена Середа, ZN.ua





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