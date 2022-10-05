Грошові перекази в Україну подешевшають: які банки та платіжні системи знизять комісії

Міжнародні грошові перекази в Україну з-за кордону незабаром стануть доступнішими. Зокрема, постачальники послуг знизять свої комісії за переказ коштів на українські платіжні картки.

Грошові перекази в Україну подешевшають: які банки та платіжні системи знизять комісії

Відповідну спільну заяву усі постачальники послуг підписали у Брюсселі. У Нацбанку повідомили, що спільна угода щодо грошових переказів з-за кордону сприятиме подальшому наданню цих послуг на високому рівні. Комісія знизиться до цільового показника 3%. Такий показник було встановлено для сталого розвитку ринку.

Це рішення призведе до зниження загального розміру комісії на період війни в Україні у двосторонньому порядку: на перекази за кордон та в Україну. Очікується, що кількість грошових переказів помітно збільшиться.

Грошові перекази в Україну подешевшають: які банки та платіжні системи знизять комісії

Заява була підписана керівниками платіжних організацій таких міжнародних платіжних систем: Extrabanca, Mastercard, Visa, Wise, Small World, Ria Money Transfer, TransferGo, "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "Укргазбанк", "А-БАНК" , "Пумб", "УФГ", "Укрпошта", "НоваПей".

У НБУ запевняють громадян, що попри війну платіжна інфраструктура в Україні продовжує працювати стабільно. Отримати переклади в Україні можна, використовуючи всі доступні способи, які були у мирний час. Багато міжнародних систем на початку війни зовсім скасували комісії. Війна в Україні призвела до зменшення переказів через офіційні канали приблизно на 12%. У той же час, потік через неформальні канали збільшився майже на 3%.

Раніше повідомляли, які умови продажу валюти на депозит виставили українські банки своїм клієнтам.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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