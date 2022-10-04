Ціни на газ у Європі впали нижче за $1650 вперше з липня

Вартість листопадового ф'ючерсу на газ на хабі TTF у Нідерландах на початку торгів впала на 6,4%, досягнувши €159 за 1 МВт·год, або $1649,6 за 1 тис. куб. м з урахуванням поточного курсу ринку Форекс. Про це свідчать дані біржі ICE.

Торги на біржі

Європейський газ торгується нижче за $1650 вперше з 21 липня поточного року. Станом на 10:13 листопадові ф'ючерси на газ дешевшали на 4,1% — до €163 за 1 МВт·год, або $1692 за 1 тис. куб. м.

Що з цінами на газ

Ціни на газ у Європі коригуються після зростання минулого тижня вище за $2100 після новин про руйнування на трубопроводі «Північний потік», що пов'язує Росію з Європою.



Крім того, європейські ціни на природний газ знижуються, оскільки тепла погода в Європі та достатні запаси в газових сховищах перед початком опалювального сезону знизили побоювання щодо дефіциту, пише Bloomberg.

Деякі синоптики прогнозують вищі, ніж зазвичай, температури у Великій Британії та континентальній Європі протягом найближчих двох тижнів, що, ймовірно, уповільнить відбір газу із запасів для опалення.



Наразі газові сховища ЄС заповнені більш ніж на 88%, повідомив Reuters з посиланням на дані Асоціації операторів газової інфраструктури Європи (Gas Infrastructure Europe).