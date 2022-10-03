На безкоштовне навчання дітей військовослужбовців виділили 15 мільйонів гривень

Всеукраїнська мережа приватних загальноосвітніх шкіл України IT Step School, що виділила 15 мільйонів гривень на навчання дітей військовослужбовців. На меті проєкту - допомогти здобути якісну освіту дітям, батьки яких зараз боронять нашу державу на війні.

Відзначається, що отримати освіту за виділенні кошти зможуть 130 дітей з 11 міст України, в яких представлені філіали школи. Середи цих міст - Київ, Луцьк, Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Полтава, Житомир, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Кременчук, інформує ZN.ua .

Загальноосвітня програма школи доступна в основному для учнів з п’ятого по 11 клас, але у чотирьох закладах діє програма і для початкових класів. Навчання буде проходити із поглибленим вивченням IT- спеціальностям, а також мов, крім англійської – китайської, іспанської, німецької, польської та французької на вибір. Під час уроків в школі особлива увага приділятиметься психологічному комфорту дитини. В кожній філії школи є надійне укриття, що обладнано усім необхідним.

Подати заявку на безплатне навчання можна оформивши заявку за посиланням . Заявки приймаються до 17 жовтня включно, а навчання має стартувати 7 листопада.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 1 вересня в Україні постраждали понад 2405 закладів освіти, з них 270 – повністю зруйновані.