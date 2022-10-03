Обсяг непрацюючих кредитів зріс за місяць на 5 мільярдів — НБУ

Кредитний портфель українських банків за серпень 2022 року зменшився на 1,1% — до 1,198 трлн грн, водночас обсяг непрацюючих кредитів (NPL) зріс на 1,4% або на 5 млрд грн — до 368,68 млрд грн. Про це свідчать дані НБУ.

Фото: finbalance.com.ua

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Таким чином, частка непрацюючих кредитів у банківській системі країни у серпні зросла до 30,77% з 30,01% місяцем раніше.

За даними НБУ, за місяць портфель кредитів у корпоративному секторі зменшився на 0,6% — до 893,67 млрд грн (тоді як обсяг NPL у ньому зріс на 1% — до 320,74 млрд грн). Водночас портфель кредитів, виданих фізособам, скоротився на 1,2% — до 247,78 млрд грн (NPL у ньому зріс на 4,2% — до 47,69 млрд грн).

При цьому обсяг міжбанківських кредитів упав на 14% — до 28,61 млрд грн (NPL зберігся на рівні 4,47 млн грн).

Обсяг позик, виданих органам державної влади та місцевого самоврядування, зменшився на 0,5% — до 28,22 млрд грн (NPL зріс на 1% — до 246 млн грн).

За даними Нацбанку, за підсумками серпня частка NPL у портфелі кредитів, виданих корпоративному сектору, зросла на 0,56 відсоткового пункта (в.п.) — до 35,89%, кредитів населенню — на 1 в.п., до 19,25%, міжбанківських кредитів — скоротилася на 0,01 в.п., до 0,02%, а кредитів органам держвлади — на 0,01 в.п., до 0,87%.

У звіті регулятора зазначається, що кредитний портфель державних банків (без Приватбанку) за серпень зменшився на 2,5% — до 364,64 млрд грн (обсяг NPL у ньому зріс на 1,6% — до 112,3 млрд грн).

Водночас, кредитний портфель Приватбанку зріс на 0,12% — до 267,28 млрд грн (NPL — на 0,12%, до 179,76 млрд грн).

Кредитний портфель банків з іноземним капіталом за місяць зменшився на 1,4% (до 341,89 млрд грн), а з приватним — на 0,09% (до 223,29 млрд грн). При цьому обсяг NPL в іноземних банках зріс на 5,1% (до 43,07 млрд грн), а у приватних банках — на 2,2% (до 33,4 млрд грн).

Таким чином, за підсумками серпня частка NPL у кредитних портфелях державних банків (без Приватбанку) зросла на 1,3 в.п. (до 30,8%), а у Приватбанку зросла на 0,2 в.п. (до 67,26%). Частка NPL у кредитних портфелях банків з іноземним капіталом зросла на 0,8 в.п. (до 12,6%), у банках із приватним — на 0,3 в.п. (до 14,96%).

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 липня становила 29,7% порівняно з 27,6% на 1 червня.