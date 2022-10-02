Мінімальна пенсія у громадян, яким бракує страхового стажу, стала вищою

В Україні з 1 жовтня відчутно зросли пенсії у багатьох громадян. Зокрема, підвищили мінімальні пенсії особам, яким бракує страхового стажу.

В Україні підвищили розмір мінімальної пенсії громадянам, яким бракує страхового стажу

Про те, як змінилися розміри мінімальних пенсій українців залежно від віку і страхового стажу, розповіла Соціальна інформаційна платформа.

Для того, щоб отримувати пенсію, українцям слід мати хоча би мінімальну тривалість страхового стажу. Наприклад, цьогоріч, аби вийти на пенсію в 60 років, треба мати мінімум 29 повних років страхового стажу. Той, хто до 60 літ стільки стажу не накопичив, піде на пенсію пізніше: або в 63, або аж у 65 років. У 65 отримують право вийти на заслужений відпочинок громадяни, які мають не менше 15 років страхового стажу. Ті, в кого немає і такої тривалості стажу, приречені отримувати замість пенсії соцдопомогу, на яку прожити вельми непросто.

Отже, в залежності від вікової категорії пенсіонера та його страхового стажу мінімальна пенсія може бути різною. Так, для громадян, які вийшли на пенсію в 60 років, однак мали низьку зарплату, мінімальна пенсія дорівнює розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. На сьогодні це 2027 гривень.

В Україні підвищили розмір мінімальної пенсії громадянам, яким бракує страхового стажу

Крім того, слід знати, що на трохи вищу мінімальну пенсію можна розраховувати вже з 65 років. На неї мають право ті чоловіки, які заробили не менше 35 років страхового стажу, і ті жінки, які мають не менше 30 років стажу. У них із 1 жовтня мінімальна пенсія має бути не нижчою за 2680 гривень.

А от для ще старших пенсіонерів, віком від 70 років, які також мають щонайменше 30/35 років стажу, мінімальна пенсія становитиме 3000 гривень.

Водночас, підвищили мінімальну пенсію і тим українцям, які не накопичили по 30/35 років стажу, але вже досягли поважних літ. Так, для громадян, які старше за 80 років, мінімальна пенсія з 1 жовтня становитиме 2600 гривень. А у тих, кому вже є 70 років, мінімальна пенсія не може бути меншою за 2500 гривень. Щоправда, і ці дві вікові категорії, щоб отримувати такі мінімальні пенсії, повинні мати не менше 20/25 (жінки/чоловіки) років страхового стажу.

Отже, незважаючи на війну, держава поки що дотримується довоєнних планів з підвищення мінімальної зарплати і пенсій громадянам. Щоправда, наступного року значного підвищення соціальних стандартів не обіцяють. У ліпшому випадку вони зростуть трохи більше ніж на 5%.


Марченко Любов, Тудей





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