Мінімальна пенсія у громадян, яким бракує страхового стажу, стала вищою

В Україні з 1 жовтня відчутно зросли пенсії у багатьох громадян. Зокрема, підвищили мінімальні пенсії особам, яким бракує страхового стажу.

Про те, як змінилися розміри мінімальних пенсій українців залежно від віку і страхового стажу, розповіла Соціальна інформаційна платформа.

Для того, щоб отримувати пенсію, українцям слід мати хоча би мінімальну тривалість страхового стажу. Наприклад, цьогоріч, аби вийти на пенсію в 60 років, треба мати мінімум 29 повних років страхового стажу. Той, хто до 60 літ стільки стажу не накопичив, піде на пенсію пізніше: або в 63, або аж у 65 років. У 65 отримують право вийти на заслужений відпочинок громадяни, які мають не менше 15 років страхового стажу. Ті, в кого немає і такої тривалості стажу, приречені отримувати замість пенсії соцдопомогу, на яку прожити вельми непросто.

Отже, в залежності від вікової категорії пенсіонера та його страхового стажу мінімальна пенсія може бути різною. Так, для громадян, які вийшли на пенсію в 60 років, однак мали низьку зарплату, мінімальна пенсія дорівнює розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. На сьогодні це 2027 гривень.

Крім того, слід знати, що на трохи вищу мінімальну пенсію можна розраховувати вже з 65 років. На неї мають право ті чоловіки, які заробили не менше 35 років страхового стажу, і ті жінки, які мають не менше 30 років стажу. У них із 1 жовтня мінімальна пенсія має бути не нижчою за 2680 гривень.

А от для ще старших пенсіонерів, віком від 70 років, які також мають щонайменше 30/35 років стажу, мінімальна пенсія становитиме 3000 гривень.

Водночас, підвищили мінімальну пенсію і тим українцям, які не накопичили по 30/35 років стажу, але вже досягли поважних літ. Так, для громадян, які старше за 80 років, мінімальна пенсія з 1 жовтня становитиме 2600 гривень. А у тих, кому вже є 70 років, мінімальна пенсія не може бути меншою за 2500 гривень. Щоправда, і ці дві вікові категорії, щоб отримувати такі мінімальні пенсії, повинні мати не менше 20/25 (жінки/чоловіки) років страхового стажу.

Отже, незважаючи на війну, держава поки що дотримується довоєнних планів з підвищення мінімальної зарплати і пенсій громадянам. Щоправда, наступного року значного підвищення соціальних стандартів не обіцяють. У ліпшому випадку вони зростуть трохи більше ніж на 5%.