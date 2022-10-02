У Мінагрополітики вважають, що Україна перейшла від сировинної моделі економіки до продовольчої
Про тенденцію свідчить зростання експорту української молочної продукції, інформує
Точка неповернення до сировинної моделі розвитку економіки пройдена. Незважаючи на війну, в Україні активно розвивається експорт молочної продукції та виробництво м’яса, сфера альтернативних джерел енергії (біоетанол, біогаз, біометан), а також переробка зернових культур. Про це
«Форс-мажорний фактор війни прискорив нашу трансформацію. Дивлячись на результати роботи аграрного сектору за 7 місяців війни, ми бачимо, що вже точка неповернення в сировинну модель пройдена. Що це підтверджує? Перш за все, всі зрозуміли – аграрні виробники, фермери, що концентруватися на одній чи двох зернових олійних культурах є дуже ризикованим. І має бути однозначно диференціація», – зазначив він.
За його словами, зростає експорт молочної продукції. За результатами серпня експорт молочної продукції показав рекордний показник за останні два роки. Подібне зростання очікується і надалі.
Крім того, збільшується поголів’я промислового свинарства, птахівництва, додав Тарас Висоцький. Це пояснюється насамперед здешевленням кормів, і тренд на розвиток тваринництва продовжуватиметься й надалі.
Ще один напрям – більш глибока переробка зернових культур: виробництво борошна, готових макаронних виробів, амінокислот тощо. Такі проекти також уже започатковані, але результат слід очікувати за два-три роки.