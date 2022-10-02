У Мінагрополітики вважають, що Україна перейшла від сировинної моделі економіки до продовольчої

Точка неповернення до сировинної моделі розвитку економіки пройдена. Незважаючи на війну, в Україні активно розвивається експорт молочної продукції та виробництво м’яса, сфера альтернативних джерел енергії (біоетанол, біогаз, біометан), а також переробка зернових культур. Про це повідомили у Мінагрополітики з посиланням на першого заступника міністра Тараса Висоцького.

«Форс-мажорний фактор війни прискорив нашу трансформацію. Дивлячись на результати роботи аграрного сектору за 7 місяців війни, ми бачимо, що вже точка неповернення в сировинну модель пройдена. Що це підтверджує? Перш за все, всі зрозуміли – аграрні виробники, фермери, що концентруватися на одній чи двох зернових олійних культурах є дуже ризикованим. І має бути однозначно диференціація», – зазначив він.

За його словами, зростає експорт молочної продукції. За результатами серпня експорт молочної продукції показав рекордний показник за останні два роки. Подібне зростання очікується і надалі.

Крім того, збільшується поголів’я промислового свинарства, птахівництва, додав Тарас Висоцький. Це пояснюється насамперед здешевленням кормів, і тренд на розвиток тваринництва продовжуватиметься й надалі.

Ще один напрям – більш глибока переробка зернових культур: виробництво борошна, готових макаронних виробів, амінокислот тощо. Такі проекти також уже започатковані, але результат слід очікувати за два-три роки.