Німеччина виділить для дітей українських біженців 570 мільйонів євро: куди спрямують кошти

Німеччина після початку повномасштабної війни в Україні прийняла близько мільйона наших співвітчизників. Країна прагне покращити умови життя біженців і робить все можливе для їхньої інтеграції. Стало відомо про надання 570 мільйонів євро для дітей приїжджих.

Німеччина виділить для дітей українських біженців 570 мільйонів євро: куди спрямують кошти

Влада однієї 16 федеральних земель – ії Північного Рейн-Вестфалпланує додатково виділити кошти українських біженців. Вони будуть спрямовані на освіту дітей.

Про намір розширити бюджет регіону до 88,4 млрд євро заявив міністр транспорту федеральної землі та прем'єр-міністр округу Хендрік Вюст. 570 мільйонів євро спрямують на фінансування тисячі викладацьких місць у освітніх закладах.

Політик зазначив, що українські школярі та студенти потребують кращої освіти. У федеральній землі навчається понад 35 тисяч дітей з України – і на навчальні заклади здійснюється велике навантаження.

За словами Вюста, зараз у школах не вистачає близько 4000 вчителів, тому процес навчання страждає. У деяких класах доводиться скасовувати уроки або відпускати дітей додому раніше за визначений термін.

У федеральній землі – Саксонія-Анхальт також побільшало українських учнів. Там навчаються 5300 дітей біженців. Влада поки справляється з таким числом учнів, але припускає, що ситуація може змінитися, якщо приїжджих побільшає.

Німеччина виділить для дітей українських біженців 570 мільйонів євро: куди спрямують кошти

Раніше повідомлялося, що українські біженці довели чисельність населення Німеччини до рекордного рівня. Як повідомили у Федеральному статистичному управлінні, у найбільш густонаселеній країні Європейського Союзу зараз проживає понад 84 млн осіб. Жіноче населення Німеччини збільшилося на 1,2%, а чоловіче – на 0,8%. При цьому в країні один із найнижчих показників народжуваності.

Нагадаємо, які виплати одержують українські біженці в Німеччині, і з якими проблемами вони зіткнулися.


Ловіцька Леся, Тудей





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