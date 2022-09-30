У ДПС розповіли, на скільки та чому зріс податковий борг бізнесу

За шість місяців війни борг виріс на 23 млрд грн.

За півроку війни - березень-серпень 2022 року, - податковий борг перед зведеним бюджетом збільшився на 23,3 млрд грн. Про це йдеться у відповіді Державної податкової служби на запит Укрінформу.

У ДПС повідомили: «Щодо приросту податкового боргу зазначаємо, що, за даними інформаційно-комунікаційної системи ДПС, абсолютний приріст податкового боргу до зведеного бюджету з платежів, що контролюються органами ДПС, за березень - серпень 2022 року становить 23,3 млрд гривень».

Головною причиною зростання боргу чиновники називають несплату платниками податків самостійно задекларованих грошових зобов’язань та узгоджених грошових зобов’язань, донарахованих органами ДПС за результатами контрольно-перевірочної роботи.

Однак є ще одна опосередкована причина - на період до припинення військових дій Податковим кодексом передбачені обмеження, які не дозволяють податківцям вживати заходів для погашення податкового боргу.


Олена Середа, ZN.ua





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