У ДПС розповіли, на скільки та чому зріс податковий борг бізнесу

За півроку війни - березень-серпень 2022 року, - податковий борг перед зведеним бюджетом збільшився на 23,3 млрд грн. Про це йдеться у відповіді Державної податкової служби на запит Укрінформу.

У ДПС повідомили: «Щодо приросту податкового боргу зазначаємо, що, за даними інформаційно-комунікаційної системи ДПС, абсолютний приріст податкового боргу до зведеного бюджету з платежів, що контролюються органами ДПС, за березень - серпень 2022 року становить 23,3 млрд гривень».

Головною причиною зростання боргу чиновники називають несплату платниками податків самостійно задекларованих грошових зобов’язань та узгоджених грошових зобов’язань, донарахованих органами ДПС за результатами контрольно-перевірочної роботи.

Однак є ще одна опосередкована причина - на період до припинення військових дій Податковим кодексом передбачені обмеження, які не дозволяють податківцям вживати заходів для погашення податкового боргу.