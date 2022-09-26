Тариф на електроенергію: скільки доведеться платити населенню після підвищення вартості передачі енергії

З 2023 року в Україні зміниться тариф на електроенергію. Зокрема, йдеться про вартість передачі електроенергії. Вона стане дорожчою на 84%. Крім того, ще відчутніше зросте тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

В Укренерго заявили про підвищення вартості передачі енергії: що буде з тарифом на електроенергію для населення

Про це інформують у проекті, що виставлений на обговорення на сайті НЕК Укренерго.

Таким чином, тариф на передачу електроенергії зросте до позначки 636,17 грн/МВт-год. В той же час, тариф на послуги з диспетчерського управління буде підвищено на 234% – до 207, 63 грн/МВт-год.

В Укренерго ці підвищення тарифів пояснюють зростанням курсу долара та євро, що призводить до знецінення вітчизняної валюти. Окрім цього, на цінову політику впливають збільшення аварійного запасу Укренерго, підвищення витрат на капітальні інвестиції, а також зростання цін на водопостачання і водовідведення.

В Укренерго заявили про підвищення вартості передачі енергії: що буде з тарифом на електроенергію для населення

Також у проекті зазначають, що підвищення зазначених тарифів не матиме безпосереднього впливу на платежі населення. Адже постачанням електроенергії побутовим споживачам здійснює постачальник універсальних послуг за фіксованими цінами, які не залежать від тарифів Укренерго. Такий механізм передбачений Порядком формування цін на універсальні послуги.

Однак нові тарифи все одно опосередковано матимуть вплив і на населення. Адже через таке відчутне подорожчання послуг Укренерго зростуть в ціні товари, які випускають виробники. А отже, зрештою саме споживачам доведеться заплатити за чергове зростання тарифів на електроенергію.

Нагадаємо, в Україні зараз масово виводять в аварійний ремонт енергоблоки ТЕС. Тим часом, в Укренерго зазначають, що в наступному опалювальному сезоні постачання електроенергії залежатиме саме від безперебійної роботи теплових станцій.


Марченко Любов, Тудей





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