Українські біженці у Німеччині здивовані новими цінами на продукти: що подорожчало найбільше

Українські біженці у Німеччині здивовані новими цінами на продукти. Вони значно зросли на фоні інфляції. Базовий кошик мешканця цієї країни подорожчав більш ніж на 20% порівняно із 2021 роком.

Українські біженці у Німеччині здивовані новими цінами на продукти: що подорожчало найбільше

Вартість продуктів у Німеччині збільшується вже шостий місяць поспіль. Деякі асортиментні позиції подорожчали вдвічі. Максимально зросли ціни на вершкове та соняшникове масло, яйця, молоко, йогурти, борошно, фрукти, сири, хліб, м'ясо та крупи.

За даними дослідження Focus Online, у період з березня по серпень товари подорожчали так:

  • спагетті (500 г) – з 0,75 до 0,89 євро;
  • вершкове масло 250 г – з 1,99 євро до 2,29 євро;
  • мюслі 1 кг – з 1,09 до 1,39 євро;
  • розчинна кава-з 3,99 до 4,99 євро;
  • молоко 1 л – з 0,88 до 1,09 євро;
  • кукурудзяні пластівці 500 г – з 1,09 до 1,39 євро;
  • вишневий джем 450 мл – з 1,19 до 1,39 євро;
  • сир 300 г – з 1,99 2,49 євро;
  • рис 1 кг – з 1,99 євро до 2,49 євро;
  • чорний чай 25 пакетиків – з 0,59 до 0,65 євро;
  • мінеральна вода 1,5л – з 0,19 до 0,25 євро;
  • чіпси 300 г – з 0,89 євро до 1,19 євро.
Українські біженці у Німеччині здивовані новими цінами на продукти: що подорожчало найбільше

Наприкінці вересня у супермаркетах ціни на затребувані позиції такі:

  • хліб – від 2 євро/кг;
  • 10 яєць - 2,29 євро;
  • макарони – від 1,9 євро/кг;
  • варено-копчена ковбаса – 11 євро/кг;
  • сирна маса – 4,60 євро/кг;
  • м'ясна нарізка – 11-29 євро/кг;
  • копчений лосось – 20 євро/кг;
  • яловичина – від 10 євро/кг;
  • куряче філе – від 9,5 євро/кг.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Німеччині немає місць для розміщення українських біженців. Про проблему висловилася місцева влада, якій уже нема де розміщувати приїжджих.


Ловіцька Леся, Тудей





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