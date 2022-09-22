НАБУ вивчає "роль" Коболєва у справі щодо мільярдних збитків "Укрнафти" на користь Коломойського

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить слідчі дії відносно колишнього голови НАК "Нафтогаз Україна"Андрія Коболєва, які пов’язані з порушеннями на держпідприємстві "Укрнафта". Це випливає з опублікованої ухвали Вищого антикорупційного суду.

"Голова правління ПАТ "НАК Нафтогаз Україна" та наглядової ради ПАТ "Укрнафта" ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, не вчиняв дій з повернення ПАТ "Укрнафта" під державний контроль шляхом відсторонення від виконання обов'язків ряду осіб, чим заподіяв тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді збільшення податкового боргу ПАТ "Укрнафта" на 5,49 млрд грн", – йдеться в ухвалі.

Мова йде про укладення невигідних для "Укрнафти" контрактів, через які з компанії вивели 13,3 млрд грн, ймовірно – на користь компаній, пов'язаних із групою Приват Ігоря Коломойського.

За даними справи НАБУ, у березні–серпні 2015 року "Укрнафта" продала низці компаній нафту на 10,7 млрд грн. Компанії отримали нафту, але гроші не заплатили. Після цього нафту переробили на Кременчуцькому НПЗ, який контролюється Приватом Коломойського, а виготовлені нафтопродукти продали на АЗС.

Ще один епізод стосується липня 2015 року, коли "Укрнафта" придбала нафту, заплативши авансом 2,57 млрд грн, але так і не отримала її.

Кількість кримінальних епізодів у цій справі більша, ніж повідомляли в НАБУ, свідчить витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань, який опубліковано в судовому реєстрі.