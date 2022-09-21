Bloomberg: Газ і нафта подорожчали через заяви Путіна про мобілізацію і «референдуми»
Україна лишається одним з останніх маршрутів, через який російський газ все ще надходить в Європу, і ескалація війни може закрити ще й його, інформує
Ціни на нафту підскочили після того, як Владімір Путін оголосив про намір провести мобілізацію в Росії, щоб зберегти контроль над окупованими територіями в Україні. Така ескалація може призвести до ще більших потрясінь в поставках енергоносіїв.
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Рішення провести мобілізацію в Росії може призвести до ще більшої ескалації конфлікту після фальшивих «референдумів» на окупованих територіях України. Тим часом, ціни на газ в Європі теж зросли. Трейдери намагаються оцінити захищеність зимових поставок на тлі рішення Росії посилити війну проти України.