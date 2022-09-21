Bloomberg: Газ і нафта подорожчали через заяви Путіна про мобілізацію і «референдуми»

Ціни на нафту підскочили після того, як Владімір Путін оголосив про намір провести мобілізацію в Росії, щоб зберегти контроль над окупованими територіями в Україні. Така ескалація може призвести до ще більших потрясінь в поставках енергоносіїв.

Як пише Bloomberg , нафта марки WTI подорожчала до 87 доларів за барель або на 3,2%. В цей час, дані Business Insider свідчать, що після заяв Путіна барель марки Brent подорожчав до 92,8 доларів або на 2,1%.

Рішення провести мобілізацію в Росії може призвести до ще більшої ескалації конфлікту після фальшивих «референдумів» на окупованих територіях України. Тим часом, ціни на газ в Європі теж зросли. Трейдери намагаються оцінити захищеність зимових поставок на тлі рішення Росії посилити війну проти України.