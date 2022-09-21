Bloomberg: Газ і нафта подорожчали через заяви Путіна про мобілізацію і «референдуми»

Україна лишається одним з останніх маршрутів, через який російський газ все ще надходить в Європу, і ескалація війни може закрити ще й його, інформує ZN.ua.

Ціни на нафту підскочили після того, як Владімір Путін оголосив про намір провести мобілізацію в Росії, щоб зберегти контроль над окупованими територіями в Україні. Така ескалація може призвести до ще більших потрясінь в поставках енергоносіїв.

Як пише Bloomberg, нафта марки WTI подорожчала до 87 доларів за барель або на 3,2%. В цей час, дані Business Insider свідчать, що після заяв Путіна барель марки Brent подорожчав до 92,8 доларів або на 2,1%.

Рішення провести мобілізацію в Росії може призвести до ще більшої ескалації конфлікту після фальшивих «референдумів» на окупованих територіях України. Тим часом, ціни на газ в Європі теж зросли. Трейдери намагаються оцінити захищеність зимових поставок на тлі рішення Росії посилити війну проти України.

Bloomberg зазначає, що базові ціни зросли приблизно на 10% за останні два дні. Намагаючись захистити поставки, Німеччина оголосила про намір націоналізувати компанію Uniper, щоб не допустити падіння енергетичного сектору перед початком зими. Британський уряд теж розкрив плани виділити багатомільярдну допомогу для бізнесу. Але ризики щодо зими зберігаються.


Лесь Димань, ZN.ua





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