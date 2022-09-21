ЄС може дозволити імпорт російського вугілля та деревини – Bloomberg

Єврокомісія готує оновлене керівництво ЄС щодо санкцій, яке може дозволити країнам транспортувати ключові російські товари, такі як вугілля, по всьому світі. Про це повідомляє Bloomberg .

За даними джерел видання, проти оновлених правил уже виступили Польща та країни Балтії під час зустрічей європейських міністрів. Країни попросили комісію призупинити публікацію документа доти, доки питання не буде вирішено.

У новому керівництві Європейської комісії йдеться про те, що передача певних товарів, включаючи вугілля та супутні товари, «має бути дозволена для боротьби з відсутністю продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі». Раніше комісія заявила, що введені нею санкції забороняють операторам ЄС передавати вугілля та надавати послуги, такі як фінансування та страхування всім партіям такої продукції, що походять з Росії.

«ЄС повністю відданий тому, щоб його санкції не мали неналежного впливу на торгівлю критично важливими товарами з третіми країнами по всьому світу», — заявив представник Єврокомісії Даніель Феррі, додавши, що роз'яснення стосується агропродовольчих товарів, включаючи хімікати, які використовуються для добрив, енергетичні товари та конкретні товари першої необхідності.