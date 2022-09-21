ЄС може дозволити імпорт російського вугілля та деревини – Bloomberg
Єврокомісія готує оновлену версію керівництва щодо санкцій, інформує
Єврокомісія готує оновлене керівництво ЄС щодо санкцій, яке може дозволити країнам транспортувати ключові російські товари, такі як вугілля, по всьому світі. Про це повідомляє
За даними джерел видання, проти оновлених правил уже виступили Польща та країни Балтії під час зустрічей європейських міністрів. Країни попросили комісію призупинити публікацію документа доти, доки питання не буде вирішено.
У новому керівництві Європейської комісії йдеться про те, що передача певних товарів, включаючи вугілля та супутні товари, «має бути дозволена для боротьби з відсутністю продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі». Раніше комісія заявила, що введені нею санкції забороняють операторам ЄС передавати вугілля та надавати послуги, такі як фінансування та страхування всім партіям такої продукції, що походять з Росії.
«ЄС повністю відданий тому, щоб його санкції не мали неналежного впливу на торгівлю критично важливими товарами з третіми країнами по всьому світу», — заявив представник Єврокомісії Даніель Феррі, додавши, що роз'яснення стосується агропродовольчих товарів, включаючи хімікати, які використовуються для добрив, енергетичні товари та конкретні товари першої необхідності.