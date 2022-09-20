Долар йде на новий рекорд: який курс валют в Україні 20 вересня

Наприкінці минулого тижня долар коштував трохи більше 42 гривень, а сьогодні, у вівторок, 20 вересня, готівковий курс долара в українських банках зупинився на середньому рівні 41 гривню.

Про це свідчать дані сайту "Мінфін", інформує Апостроф.

У той же час, валюту в банках так само реалізують за 42,00 гривні за долар. Зростивши одразу 18 копійок, курс готівкового долара встановив новий максимум.

Європейська валюта також трохи зросла: банки продають євро за 41,5 гривні за євро, а купують за 40,4.

В обмінниках, за даними finance.ua, американський долар купують у середньому за 42,13 гривні, а продають – за 42,28. Євро ж купують по 41,08 та продають за 41,30 гривні.

На "чорному ринку" долар у покупці коштує близько 42,1 гривні (+15 копійок), а у продажу – 42,25 гривні (+5 копійок). Євро продають за 41,00 грн. (+10 копійок), купують за 41,30 гривні (+10 копійок).


Олексій Руденко, Апостроф





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