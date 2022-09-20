В Україні з'явився перший "індекс Бігмаку" з початку війни: скільки реально коштує гривня

Після повернення поновлення роботи ресторанів мережі McDonald’s в Україні, вперше з початку війни з'явилася можливість вирахувати "індекс Бігмаку", а відтак, визначити скільки реально на сьогодні коштує гривня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Отже, зараз Бігмак в Україні коштує 101 грн. На момент розрахунку липневого індексу, Бігмак в США коштував $5,15. Співвідношення 1:19,6.

Тобто, відповідно до цін Бігмаку, офіційний курс мав би становити 19,6 грн/дол. Офіційний курс НБУ зараз: $1 = 36,6 грн/дол. Отже, гривня недооцінена на 46,4%. І знаходиться між національними валютами Туреччини та Філіппін.

Загалом серед всіх проаналізованих країн у топ-5 найбільш недооцінених національних валют увійшли валюти Румунії (Бігмак коштує на 55,7% дешевше), Індонезії (-54,6%), Південної Африки (-54,5%), Індії (-53,6%) та Єгипту (-52,9%).



Найбільш переоціненими валютами виявилися швейцарський франк (+30,3%), норвезька крона (+21,6%), уругвайський песо (+18,1%), швецька крона (+8,5%) та канадський долар (+2%).