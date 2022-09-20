Ціни на нафту стабілізувалися на тлі очікувань підвищення ставки ФРС

Ціни на нафту стабілізувалися у вівторок, 20 вересня, після зростання на попередній сесії через побоювання, що подальше підвищення процентних ставок у США стримуватиме економічне зростання та підживлюватиме попит на нафту.

Ціни на нафту стабілізувалися на тлі очікувань підвищення ставки ФРС
Фото: pixabay.com

Вартість нафти

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді зросли на 3 центи до $92,03 за барель до 04:49 за київським часом.

Американська нафта марки West Texas Intermediate з постачанням у жовтні коштувала $85,76 за барель, що на 3 центи вище. Жовтневий контракт спливає у вівторок, а активніший листопадовий контракт коштував $85,29, знизившись на 7 центів, або 0,1%.

Долар залишався стійким нижче двадцятирічного максимуму щодо основних валют у вівторок напередодні безлічі засідань центральних банків по всьому світу цього тижня на чолі з Федеральною резервною системою США, яка, ймовірно, підніме процентні ставки ще на 75 базисних пунктів, щоб приборкати інфляцію.

Більш сильний долар робить номіновану в доларах нафту дорожчою для покупців, які використовують інші валюти, а очікуване підвищення ставок посилило побоювання, що посилення може спровокувати глобальну рецесію.

«Ціни на нафту знижуються з середини червня, а страхи перед рецесією та уповільнення зростання в Китаї, як і раніше, є основними ведмежими факторами», — сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

У той час як інші великі економіки посилюються, Китай, другий за величиною споживач нафти у світі, залишив у вівторок свої базові кредитні ставки без змін, намагаючись збалансувати підтримку свого млявого економічного зростання з ослабленням юаня.





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