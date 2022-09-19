Турецькі банки відмовляються від співпраці з російською платіжною системою "Світ"

Тиск Заходу вплинув.

Турецькі банки відмовляються від співпраці з російською платіжною системою

Один із найбільших приватних банків Туреччини I? Bankas? припинив працювати з російською платіжною системою "Мир", повідомляє DW.

Відмова від обслуговування російських карток почалася після інформації про занепокоєння США тим, що турецький банківський сектор може допомагати Росії обходити санкції. США звернули увагу саме на ті банки, які працюють із системою "Світ".

Крім того, повідомляється про зупинення обслуговування карток "Мир" з боку ще одного турецького банку - Denizbank.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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