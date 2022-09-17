Безробіття в Україні: стало відомо, яким воно буде до кінця року, та що буде з податками

До кінця поточного року статистика безробіття в Україні ще зросте. В уряді припускають, що рівень безробіття на кінець року становитиме 30%. Звісно, що такий високий показник безробіття не може не вплинути на податкові надходження до бюджету.

Стало відомо, яким буде безробіття в Україні до кінця року, і що буде з податками

В Мінфіні спрогнозували, яким буде рівень безробіття до кінця 2022 року, і як це вплине на рівень наповнення бюджету.

Отже, відповідно до прогнозу Мінфіну, за підсумками 2022 року загальне скорочення чисельності працюючих українців може становити 5 млн гривень. При цьому загальний рівень безробіття у країні сягне 30%. Тобто, майже кожен третій українець працездатного віку не матиме роботи. Такі прогнози містяться у додатку до законопроекту №8000 про державний бюджет на 2023 рік.

Стало відомо, яким буде безробіття в Україні до кінця року, і що буде з податками

Відповідно до оцінки Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, на сьогодні в країні повністю ліквідовано 2 млн робочих місць. А за сукупністю усіх факторів, упродовж 2022 року втратить роботу щонайменше 5 млн українців.

"Тому у другому півріччі 2022 року та у 2023 році слід очікувати зменшення надходжень єдиного внеску та податку на доходи фізичних осіб у зв’язку із зниженням зайнятості населення", - йдеться в додатку до законопроекту.

Звісно, що це не може не позначитись на видатках із бюджету. Отже в цих умовах уся надія – на міжнародних донорів та їхню фінансову допомогу. Інакше Україна порине в прірву неплатежів. Причому, не буде фінансуватись ані військо, ані цивільне населення, яке отримує гроші з бюджету і з Пенсійного фонду.

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Марченко Любов, Тудей





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