У Києві шахрай обманював волонтерів, обіцяючи продати паливо

У Києві правоохоронці передали до суду для розгляду по суті обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження щодо 36-річного уродженця Полтавської області, який обманював волонтерів та привласнював їх гроші, обіцяючи продати дизельне паливо. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва.

За даними досудового слідства, фігурант під час паливної кризи в Україні телефонував громадянам, які займаються волонтерською діяльністю, і пропонував їм купити дизельне паливо. Потерпілі погоджувалися, переказували гроші на банківську картку, але паливо не отримували.

Шахрай після отримання грошей одразу переставав виходити на зв'язок і не виконував взятих на себе зобов'язань. Голосіївське управління поліції отримало заяви від трьох осіб, яких обдурили таким чином.

Слідчі поліції за даними фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 КК України (Шахрайство). Якщо прокуратура у суді доведе вину обвинуваченого, то йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що від дій цього шахрая постраждали 6 людей. Загальна сума збитків – понад 34 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше поліція розповіла водіям, як не стати жертвою автомобільних шахраїв.