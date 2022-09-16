У Києві шахрай обманював волонтерів, обіцяючи продати паливо

У Києві правоохоронці передали до суду для розгляду по суті обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження щодо 36-річного уродженця Полтавської області, який обманював волонтерів та привласнював їх гроші, обіцяючи продати дизельне паливо. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва.

У Києві шахрай обманював волонтерів, обіцяючи продати паливо

За даними досудового слідства, фігурант під час паливної кризи в Україні телефонував громадянам, які займаються волонтерською діяльністю, і пропонував їм купити дизельне паливо. Потерпілі погоджувалися, переказували гроші на банківську картку, але паливо не отримували.

Шахрай після отримання грошей одразу переставав виходити на зв'язок і не виконував взятих на себе зобов'язань. Голосіївське управління поліції отримало заяви від трьох осіб, яких обдурили таким чином.

Слідчі поліції за даними фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 КК України (Шахрайство). Якщо прокуратура у суді доведе вину обвинуваченого, то йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

У Києві шахрай обманював волонтерів, обіцяючи продати паливо

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що від дій цього шахрая постраждали 6 людей. Загальна сума збитків – понад 34 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше поліція розповіла водіям, як не стати жертвою автомобільних шахраїв.


Максимов Віталій, Тудей





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