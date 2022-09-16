Купівля-продаж нерухомості під час війни: які обмеження та зміни були введені

Війна в Україні внесла зміни до процесу купівлі-продажу житла. Зокрема, захищаючи інформацію, держава закрила всі доступи до реєстрів прав на нерухоме майно, реєстри будівельної діяльності, публічної кадастрової картки. Про це розповів адвокат та партнер Olsten partners law company Олесь Романенко, повідомляє finance.ua.

Він зазначив: «Протягом березня-квітня ми не могли бачити інформацію, продавати, відчужувати, реєструвати право власності та виконувати іншу діяльність. Потім повноваження поновилися, але з певними обмеженнями».

Які обмеження та зміни зараз діють: