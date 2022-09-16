Купівля-продаж нерухомості під час війни: які обмеження та зміни були введені

Наразі діє багато нових норм, які введені через війну.

Війна в Україні внесла зміни до процесу купівлі-продажу житла. Зокрема, захищаючи інформацію, держава закрила всі доступи до реєстрів прав на нерухоме майно, реєстри будівельної діяльності, публічної кадастрової картки. Про це розповів адвокат та партнер Olsten partners law company Олесь Романенко, повідомляє finance.ua.

Він зазначив: «Протягом березня-квітня ми не могли бачити інформацію, продавати, відчужувати, реєструвати право власності та виконувати іншу діяльність. Потім повноваження поновилися, але з певними обмеженнями».

Які обмеження та зміни зараз діють:

  • Не всім нотаріусам дозволено проводити матеріальні дії щодо відчуження нерухомого майна та держреєстрацію прав. Список нотаріусів, яким дозволено це здійснювати, розміщено на сайті Мін'юсту.
  • Чинна заборона на укладення договору купівлі-продажу у разі, якщо з моменту держреєстрації минуло менше одного місяця.
  • Також є обмеження на продаж нерухомості на підставі довіреності. Це у тому випадку, коли з моменту її видачі минуло понад місяця.
  • З'явився Закон «Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть збудовані в майбутньому». У результаті тепер, щоб забудовник міг продати інвестору ще не збудовану квартиру, він спочатку має зареєструвати цей об'єкт (тобто право на цю квартиру як об'єкт житлової нерухомості) у реєстрі прав на нерухоме майно. Отже інвестори будуть захищені від повторних перепродажів.
  • Договір із повним поверненням коштів може бути розірваний, якщо забудовник затримує введення будівлі в експлуатацію більш як на 6 місяців.
  • Створено реєстр пошкодженого та втраченого житла. Це зроблено, щоб потім була можливість державою відшкодовувати це майно та житло.
  • На період воєнного часу та протягом одного року після війни будівництво будинків: індивідуальних, житлових, садових, дачних, а також будівель та споруд не вище двох поверхів та площею до 500 м? може відбуватися без будівельного паспорта.
  • Щодо узгодження містобудівних умов, то зараз, якщо протягом 10 днів орган архітектури та будівництва не надав містобудівні умови або відмову в їх наданні, на одинадцятий день такі умови вважаються не виданими та людина може будувати без них, не порушуючи при цьому законодавства.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Долари масово виводяться бізнесом із УкраїниДолари масово виводяться бізнесом із України
Долар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідніДолар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідні
Штрафи для власників порожнього житла: що про це відомоШтрафи для власників порожнього житла: що про це відомо
Долар подорожчав: який курс валюти у ПриватБанку та обмінниках 12 вересняДолар подорожчав: який курс валюти у ПриватБанку та обмінниках 12 вересня
Віддалена робота в Україні: де найбільше вакансій та найвищі зарплатиВіддалена робота в Україні: де найбільше вакансій та найвищі зарплати
Блок рекламы


Похожие новости
Обмеження P2P транзакцій та заблоковані операції на 3,77 млрд грн: РФ зазнала чергових поразок на економічному фронтіОбмеження P2P транзакцій та заблоковані операції на 3,77 млрд грн: РФ зазнала чергових поразок на економічному фронті
Тарифи на комуналку: як змінилися ціни за рік і що чекати в майбутньомуТарифи на комуналку: як змінилися ціни за рік і що чекати в майбутньому
Овочі в Україні подорожчали на 112%: як змінилися ціни на продуктиОвочі в Україні подорожчали на 112%: як змінилися ціни на продукти
Нацбанк назвав обсяг міжнародної фінансової підтримки від початку війниНацбанк назвав обсяг міжнародної фінансової підтримки від початку війни
У США готуються до обмеження цін на російську нафтуУ США готуються до обмеження цін на російську нафту
Тисячі тонн українського зерна прибули до Африки балкером SEAEAGLEТисячі тонн українського зерна прибули до Африки балкером SEAEAGLE
Ринок землі під час війни: скільки коштує гектар, і де можна купити ділянку дешевшеРинок землі під час війни: скільки коштує гектар, і де можна купити ділянку дешевше
Видобуток українського газу відв'яжуть від цін на газ в Європі до кінця війниВидобуток українського газу відв'яжуть від цін на газ в Європі до кінця війни
Оренда квартир у Польщі дорожчає: як змінилися ціни на нерухомість у Варшаві, Кракові та ГданськуОренда квартир у Польщі дорожчає: як змінилися ціни на нерухомість у Варшаві, Кракові та Гданську
НБУ ввів обмеження на перекази та зняття готівки: які суми українці можуть виводити з рахунківНБУ ввів обмеження на перекази та зняття готівки: які суми українці можуть виводити з рахунків
Последние новости
Подгружаем последние новости