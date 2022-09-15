Соціальні стандарти у 2023 році не підвищуватимуть

Відповідно до проєкту Держбюджету на 2023 рік соціальні стандарти не зростатимуть. Про це пише Юлiя Самаєва, редакторка відділу економіки ZN.UA у матеріалі - "Держбюджет-2023: задача на півтора трильйона".

Мінімальну заробітну плату Мінфін на 2023 рік встановив у 6700 грн, тобто після планового підвищення з 1 жовтня ц.р. мінімалка надалі не зростатиме аж до кінця 2023-го.

Підвищення посадових окладів для працівників-бюджетників також не передбачається — їхній мінімальний посадовий оклад 2023-го становитиме 2893 грн, узагалі на рівні січня 2022-го. Звісно, у бюджетній сфері оклад — це лише 30% заробітків, і здебільшого все тримається на надбавках і преміях, але війна як ніщо інше показала, наскільки такий підхід є ризикованим, бо, залишившись із самими окладами, значна частина бюджетників уже опинилися за межею бідності.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць 2023-го — 2589 грн. Для наведених основних груп населення визначено такі суми:

дітей віком до 6 років — 2272 грн;

дітей віком від 6 до 18 років — 2833 грн;

працездатних осіб — 2684 грн;

осіб, які втратили працездатність, — 2093 грн.

Усе це також показники кінця 2022 року, які фактично зафіксовано на весь 2023-й без традиційного триразового підвищення.