Тарифи на комуналку: як змінилися ціни за рік і що чекати в майбутньому

В Україні за рік суттєво подорожчали комунальні послуги. Хоча тариф на газ цього року не підвищуватимуть (до середини 2023-го), ціни за рік вже зросли на 16%. Про це пише Obozrevatel із посиланням на дані Держстату.

Тарифи на газ

У грудні 2021-го кубометр газу «Нафтогаз» продавав за 6,33 грн., а в грудні цього року — вже 7,96 грн. за куб. Зазначається, якщо взимку домогосподарство використовуєте для опалення будинку 200 кубів газу, то:

у грудні 2022-го доведеться заплатити 1592 грн.;

у грудні 2021-го платили лише 1266 грн.

Тобто платіжка за газ збільшиться на 326 грн.

Тарифи на опалення

Щодо опалення (централізованого), то ситуація не змінилася. Тобто з минулого року практично жодне підприємство своїх розцінок не змінило (і до середини 2023 року не змінюватиме). Формально рішення про тарифи приймає місцева влада, але негласно в уряді рекомендували всім «заморозити» ціни, також ухвалено мораторій на рівні парламенту.

Тарифи на електроенергію

Ціни змінили з жовтня 2021 року. Його знизили для тих, хто споживає до 250 кВт*годину, та фактично збільшили для тих, хто споживає більше. За чинними правилами за кожну кВт*годину доведеться платити 1,44 грн, якщо споживати до 250 кВт*годину на місяць, а якщо більше, то кожну кВт*годину коштуватиме вже 1,68 грн.