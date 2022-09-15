Тарифи на комуналку: як змінилися ціни за рік і що чекати в майбутньому

Газ подорожчав протягом року на 16%.

В Україні за рік суттєво подорожчали комунальні послуги. Хоча тариф на газ цього року не підвищуватимуть (до середини 2023-го), ціни за рік вже зросли на 16%. Про це пише Obozrevatel із посиланням на дані Держстату.

Тарифи на газ

У грудні 2021-го кубометр газу «Нафтогаз» продавав за 6,33 грн., а в грудні цього року — вже 7,96 грн. за куб. Зазначається, якщо взимку домогосподарство використовуєте для опалення будинку 200 кубів газу, то:

  • у грудні 2022-го доведеться заплатити 1592 грн.;
  • у грудні 2021-го платили лише 1266 грн.

Тобто платіжка за газ збільшиться на 326 грн.

Тарифи на опалення

Щодо опалення (централізованого), то ситуація не змінилася. Тобто з минулого року практично жодне підприємство своїх розцінок не змінило (і до середини 2023 року не змінюватиме). Формально рішення про тарифи приймає місцева влада, але негласно в уряді рекомендували всім «заморозити» ціни, також ухвалено мораторій на рівні парламенту.

Тарифи на електроенергію

Ціни змінили з жовтня 2021 року. Його знизили для тих, хто споживає до 250 кВт*годину, та фактично збільшили для тих, хто споживає більше. За чинними правилами за кожну кВт*годину доведеться платити 1,44 грн, якщо споживати до 250 кВт*годину на місяць, а якщо більше, то кожну кВт*годину коштуватиме вже 1,68 грн.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Долари масово виводяться бізнесом із УкраїниДолари масово виводяться бізнесом із України
Долар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідніДолар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідні
Робота в Україні: топ-5 міст, де найбільше популярних вакансій та найвищі зарплатиРобота в Україні: топ-5 міст, де найбільше популярних вакансій та найвищі зарплати
Штрафи для власників порожнього житла: що про це відомоШтрафи для власників порожнього житла: що про це відомо
Нова пошта запропонувала українцям послугу онлайн-переказу грошейНова пошта запропонувала українцям послугу онлайн-переказу грошей
Блок рекламы


Похожие новости
Наслідки наступу ЗСУ: у Криму ціни на квартири впали, а пропозиція зростаєНаслідки наступу ЗСУ: у Криму ціни на квартири впали, а пропозиція зростає
Нова пошта підвищила тарифи на доставку: у компанії назвали причинуНова пошта підвищила тарифи на доставку: у компанії назвали причину
Ціни на оренду квартир незабаром різко підуть вгоруЦіни на оренду квартир незабаром різко підуть вгору
В Україні затвердили тарифи на газ на 2023 рік: скільки доведеться платитиВ Україні затвердили тарифи на газ на 2023 рік: скільки доведеться платити
Овочі в Україні подорожчали на 112%: як змінилися ціни на продуктиОвочі в Україні подорожчали на 112%: як змінилися ціни на продукти
Взимку ціни на нафту можуть різко злетіти — Мінфін СШАВзимку ціни на нафту можуть різко злетіти — Мінфін США
Хліб, сіль, яйця, олія: супермаркети оновили ціни на продуктиХліб, сіль, яйця, олія: супермаркети оновили ціни на продукти
Держстат мовою цифр продемонстрував, чи справді "не ростуть" тарифи в УкраїніДержстат мовою цифр продемонстрував, чи справді "не ростуть" тарифи в Україні
Ціни на цукор, яйця та олію продовжують зростатиЦіни на цукор, яйця та олію продовжують зростати
В Україні зросли ціни на дрова: де вигідніше закупитись на зиму, і яку деревину обратиВ Україні зросли ціни на дрова: де вигідніше закупитись на зиму, і яку деревину обрати
Последние новости
Подгружаем последние новости