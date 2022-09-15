Наслідки наступу ЗСУ: у Криму ціни на квартири впали, а пропозиція зростає

Через успіхи ЗСУ на війні Росії в Україні у вересні кількість пропозицій із продажу квартир в Криму зросла, за різними оцінками, у 1,5-2 рази порівняно з квітнем. При цьому житло подешевшало на 30-50%.

На думку експертів, вибухи в кримських аеропортах та успішний наступ ЗСУ призвели до масового продажу житла на півострові.

Як пише видання НВ «Бізнес» , статистичних даних немає, але тенденцію можна відстежити за непрямими ознаками. Так, у квітні російське видання lenta.ru нарахувало у базі даних агентства "Світ квартир" 19 тис. оголошень про продаж квартир у Криму. Нині їх 33,2 тис. Таку саму картину показує аналіз бази "Авіто": кількість пропозицій із продажу квартир із квітня по вересень зросла з 10 тис. до 15,5 тис.

За оцінками видання, вартість житла в Криму впала на 30-50%.