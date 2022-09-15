Наслідки наступу ЗСУ: у Криму ціни на квартири впали, а пропозиція зростає
На вартість житла впливають успіхи української армії.
Через успіхи ЗСУ на війні Росії в Україні у вересні кількість пропозицій із продажу квартир в Криму зросла, за різними оцінками, у 1,5-2 рази порівняно з квітнем. При цьому житло подешевшало на 30-50%.
На думку експертів, вибухи в кримських аеропортах та успішний наступ ЗСУ призвели до масового продажу житла на півострові.
Як пише видання
За оцінками видання, вартість житла в Криму впала на 30-50%.