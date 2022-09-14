Дефіцит держбюджету складає $38 млрд і його планують профінансувати за рахунок міжнародної допомоги

Озвучені три джерела фінансування дефіциту держбюджету

Дефіцит держбюджету складає $38 млрд і його планують профінансувати за рахунок міжнародної допомоги
Дефіцит бюджету покриють за рахунок допомоги
© depositphotos/Deacons_docs

Згідно до затвердженого урядом проєкту державного бюджету України, його дефіцит оцінюється приблизно у $38 млрд., а джерелами фінансування мають стати США – $18 млрд, МВФ та ЄС – до $12 млрд кожен. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Близько $38 млрд – це дефіцит бюджету наступного року, які ми залучатимемо від наших міжнародних партнерів і через військові облігації. Це два джерела, крім податкових надходжень, які ми бачимо наступного року", – сказав він на пресконференції.

Денис Шмигаль також нагадав, що МВФ погодив виділення Україні ще $1,4 млрд екстреного фінансування в рамках RFI.

"Ми домовилися про те, що продовжуватимемо працювати з МВФ уже цього року активніше, щоб наступного року мати програму МВФ. Програма, звісно, буде особливою для України, тому що в нас особливі обставини, яких не було за останні 80 років на європейському континенті", – наголосив прем'єр.

Також, за його словами до кінця року надійде ще $8 млрд макрофінансової допомоги ЄС: $5 млрд у вигляді довгострокового пільгового кредиту на 18 років цього місяця і $3 млрд, можливо у вигляді гранту, наприкінці жовтня – у листопаді.

"Остаточне рішення ще не ухвалено", - уточнив Шмигаль.

Україна, за інформацією прем'єра розраховує отримати до кінця цього року $4,5 млрд додатково від США в рамках нещодавно зробленої пропозиції президента Джозефа Байдена: по $1,5 млрд щомісяця.

У 2023 році також планується отримувати щомісяця по EUR1 млрд від ЄС та $1,5 млрд від США, а також сумарно на рік $12 млрд від МВФ.

Шмигаль назвав три джерела фінансування дефіциту держбджету. Євросоюз - макрофінансова допомогу EUR12 млрд: по EUR1 млрд щомісяця, МВФ, який мав би надати $12 млрд за програмою наступного року, і США - по $1,5 млрд на місяць.

«Це вийде сукупно фінансування $3,5 млрд на місяць, яке повністю закриє наш дефіцит бюджету. Залишається додатково також "подушка безпеки" у вигляді військових облігацій на екстрені випадки або для фінансування розривів у надходженні міжнародної допомоги", – резюмував Шмигаль.


Артем Руденко, ZN.ua





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