У НАБУ прокоментували скандал із торгівлею гуманітарною допомогою в АТБ

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) прокоментували скандал із нібито "краденою гуманітаркою" на полицях АТБ у Запоріжжі. Виявилося, що у покупців немає причин для занепокоєння.

У НАБУ офіційно підтвердили непричетність національної торгової мережі АТБ до ситуації із гуманітарною допомогою у Запоріжжі. Зазначено, що лідер вітчизняного рітейлу не згадується в жодних кримінальних провадженнях.

"Хто саме і з якою метою намагався кинути тінь на бездоганну репутацію патріотичного бізнесу, залишається лише здогадуватися. Але розхитувати країну під час війни, намагатися вивести з рівноваги системний та соціально орієнтований український бізнес – питання, які вимагають сьогодні пильної уваги з боку правоохоронних органів" , - зазначили в компанії.

Голова ради директорів гендиректор корпорації АТБ Борис Марков закликала засоби масової інформації не хайпувати на відомих торгових марках. Він наголосив, що під час війни в українців мають бути спільні цілі та завдання, головні із яких – перемога над ворогом, підтримка українських військовослужбовців та держави у цій боротьбі.

Нагадаємо, скандал навколо супермаркетів АТБ виник наприкінці серпня. Правоохоронні органи затримали у Запоріжжі чиновників, які продавали гуманітарку, призначену для переселенців та армії. Товар нібито реалізовували через місцеві магазини АТБ та Сільпо. Мережі одразу відреагували на причетність до справи та заявили, що інформація не відповідає дійсності.

В АТБ повідомили, що організація не має жодних договорів щодо постачання продуктів та товарів першої необхідності гуманітарного спрямування у регіоні на продаж від сторонніх постачальників. У компанії уточнили, що контролюючі органи проводили перевірки у супермаркетах та не знайшли жодних порушень закону чи етичних норм. Адміністрація мережі наголосила, що реалізація гуманітарної допомоги неможлива, тим більше у період війни з Росією.

Раніше повідомлялося, що в АТБ оновили ціни на кавуни, дині, яблука та груші.