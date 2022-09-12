НБУ призупинив ліцензії трьом кредитним спілкам

Національний банк застосував до трьох кредитних спілок заходи впливу у вигляді тимчасової зупинки ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Кому припинили ліцензії

КС «Ажіо» (ЄДРПОУ 21482339);

КС «Закладний дім» (ЄДРПОУ 44288203);

КС «Едельвейс» (ЄДРПОУ 33009885).

Причина

За словами НБУ, дані кредитні спілки не надали інформації та копії документів на вимогу регулятора. Це перешкоджає Нацбанку здійснювати належний нагляд за діяльністю кредитних спілок у частині:

оцінки їхнього фінансового стану;

дотримання вимог платоспроможності та нормативів достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій;

дотримання інших показників та вимог, що обмежують ризики щодо операцій з фінансовими активами.

Вказані кредитні спілки зобов'язані усунути порушення до 16 вересня 2022 року. Рішення щодо застосування заходів впливу набирають чинності з понеділка, 12 вересня.

Нагадаємо

Раніше Мінфін писав про те, що Нацбанк призупинив ліцензії восьми фінансовим компаніям.