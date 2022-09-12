Долари масово виводяться бізнесом із України

Валютні капітали масово виводяться з України. Долар переказується за кордон у вигляді торгових кредитів. Проте, далеко не всі вони повертаються до України у вигляді товарів. Таким чином, під приводом купівлі імпортних товарів бізнес просто виводить свої капітали за кордон. Це не може не тиснути на гривню та не викликати зростання цін на продукти та інші товари в Україні.

Про це розповіли фінансові аналітики у своїх коментарях, пише liga.net.

Торгові кредити – нормальне явище для економіки. Імпортер переказує кредитні кошти за кордон як передоплату за товар, який він отримає від імпортного виробника. Такими прийомами українські імпортери користувалися раніше.

Однак через те, що у зв'язку з війною в Україні виникли проблеми з виведенням валюти за кордон, багато представників бізнесу почали користуватися цим прийомом просто, щоби вивести капітали за кордон.

Про це красномовно свідчить порівняння довоєнних та нинішніх показників.

"До війни це було $300-400 млн на місяць, зараз же - понад $2 млрд", - зазначає старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

Багато економістів вважають, що Нацбанку настав час рішуче втрутитися в ситуацію, щоб скоротити виведення валюти з країни таким шляхом. Такої позиції, зокрема, дотримується Марія Рєпко із Центру економічних стратегій.

Однак в НБУ поки що не бачать у цьому великої загрози. У Нацбанку вважають, що заборгованість за торговельними кредитами виникла через погану логістику і, відповідно, затримку термінів постачання товарів з-за кордону.

Крім того, частина імпортерів заздалегідь сплатила за контрактами товар, який отримає за кілька місяців. Це пов'язано з тим, що курс долара неминуче зростатиме, і за кілька місяців за той самий товар доведеться віддати більше грошей (у гривнях). Тому ті, хто має гроші, намагаються зараз законтрактувати товар на майбутнє.

Втім, Нацбанк визнає, що проблема усе ж існує.

"Ми спостерігаємо в окремих експортерів бажання отримати експортну виручку за межами країни... Ми аналізуємо ситуацію, і за необхідності прийматимемо рішення", - зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Однак таке скорочення доларової маси в країні, поряд з іншими факторами, що призводять до скорочення валютних запасів, змушує НБУ щомісяця покривати дефіцит валюти за рахунок своїх золотовалютних резервів, що може призвести до їхнього сильного збіднення. Тому НБУ слід вжити всіх можливих заходів, щоби цього не допустити, вваєжають експерти.

До того ж, через дефіцит долара та євро гривня зазнає сильного тиску, що лише прискорює процес її девальвації. Тому ціни на продукти і на все інше зростають делалі швидше.

Нагадаємо, експерт розповів, що може призвести до можливого зниження курсу долара та зміцнення гривні вже цієї осені.