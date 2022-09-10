Україна візьме у Міжнародного банку реконструкції кредит ще на $530 млн

Український уряд ухвалив рішення про залучення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) додаткового фінансування у розмірі 530 мільйонів доларів, повідомляє Міністерство фінансів.

Кредит нададуть на пільгових умовах під гарантії Великої Британії та Данії. Термін погашення кредиту – 19 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0.25% річних (нараховується на невикористану частину позики).

Кошти спрямують на:

оплату роботи працівників бюджетної сфери;

забезпечення пенсійних виплат;

соцдопомогу з оплатою житлово-комунальних послуг;

підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО;

на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Гроші виділяються у рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні», який впроваджується з червня 2022 року. Загальний обсяг залучених коштів становить 7.3 млрд.