Україна візьме у Міжнародного банку реконструкції кредит ще на $530 млн
Гроші необхідні для забезпечення, зокрема, виплат пенсіонерам та переселенцям, інформує
Український уряд ухвалив рішення про залучення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) додаткового фінансування у розмірі 530 мільйонів доларів,
Кредит нададуть на пільгових умовах під гарантії Великої Британії та Данії. Термін погашення кредиту – 19 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0.25% річних (нараховується на невикористану частину позики).
Кошти спрямують на:
- оплату роботи працівників бюджетної сфери;
- забезпечення пенсійних виплат;
- соцдопомогу з оплатою житлово-комунальних послуг;
- підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО;
- на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.
Гроші виділяються у рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні», який впроваджується з червня 2022 року. Загальний обсяг залучених коштів становить 7.3 млрд.