Україна візьме у Міжнародного банку реконструкції кредит ще на $530 млн

Гроші необхідні для забезпечення, зокрема, виплат пенсіонерам та переселенцям, інформує ZN.ua.

Україна візьме у Міжнародного банку реконструкції кредит ще на $530 млн
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Український уряд ухвалив рішення про залучення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) додаткового фінансування у розмірі 530 мільйонів доларів, повідомляє Міністерство фінансів.

Кредит нададуть на пільгових умовах під гарантії Великої Британії та Данії. Термін погашення кредиту – 19 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0.25% річних (нараховується на невикористану частину позики).

Кошти спрямують на:

  • оплату роботи працівників бюджетної сфери;
  • забезпечення пенсійних виплат;
  • соцдопомогу з оплатою житлово-комунальних послуг;
  • підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО;
  • на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Гроші виділяються у рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні», який впроваджується з червня 2022 року. Загальний обсяг залучених коштів становить 7.3 млрд.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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