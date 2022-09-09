У Києві серйозно зросла оренда квартир: скільки потрібно заплатити за житло

У Києві, де вартість свого житла стає надхмарною через девальвацію, останнім часом значно зросли ціни на оренду квартир і знизилася кількість пропозицій.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків "OLX нерухомість", інформує Апостроф .

За перший тиждень вересня падіння пропозицій у столиці становило 23%. Крім того, протягом тижня оренда однокімнатної квартири зросла одразу на 1000 гривень порівняно з першим тижнем серпня.

Аналітики очікують восени стрибків цін на оренду квартир через переїзди людей до мегаполісів та повернення вимушених переселенців додому.

Середня ціна однокімнатної квартири у столиці складе 9 400 гривень, двокімнатної - 13 150, а трикімнатної - 19 530.

Тим часом, у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва середня ціна оренди однокімнатної квартири становитиме 4-6 тисяч гривень на місяць. За двокімнатну наймачу доведеться викласти на пару тисяч більше.