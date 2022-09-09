У Києві серйозно зросла оренда квартир: скільки потрібно заплатити за житло

У Києві, де вартість свого житла стає надхмарною через девальвацію, останнім часом значно зросли ціни на оренду квартир і знизилася кількість пропозицій.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків "OLX нерухомість", інформує Апостроф.

За перший тиждень вересня падіння пропозицій у столиці становило 23%. Крім того, протягом тижня оренда однокімнатної квартири зросла одразу на 1000 гривень порівняно з першим тижнем серпня.

Аналітики очікують восени стрибків цін на оренду квартир через переїзди людей до мегаполісів та повернення вимушених переселенців додому.

Середня ціна однокімнатної квартири у столиці складе 9 400 гривень, двокімнатної - 13 150, а трикімнатної - 19 530.

Тим часом, у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва середня ціна оренди однокімнатної квартири становитиме 4-6 тисяч гривень на місяць. За двокімнатну наймачу доведеться викласти на пару тисяч більше.


Олексій Руденко, Апостроф





Интересные новости
Дефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця рокуДефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця року
Ціни на свинину в Україні зростатимуть: названо причиниЦіни на свинину в Україні зростатимуть: названо причини
Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатисяВіялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
Продаж валюти: Нацбанк змінив правилаПродаж валюти: Нацбанк змінив правила
Блок рекламы


Похожие новости
Зарплати в Україні: скільки платять працівникам сільськогосподарської сфериЗарплати в Україні: скільки платять працівникам сільськогосподарської сфери
Під Києвом планують будувати безкоштовне житло для переселенцівПід Києвом планують будувати безкоштовне житло для переселенців
Ринок землі під час війни: скільки коштує гектар, і де можна купити ділянку дешевшеРинок землі під час війни: скільки коштує гектар, і де можна купити ділянку дешевше
Ціни на яблука в Україні: скільки коштують осінні сортиЦіни на яблука в Україні: скільки коштують осінні сорти
Однокімнатні квартир злетять в ціні: українцям назвали причину подорожчання оренди житлаОднокімнатні квартир злетять в ціні: українцям назвали причину подорожчання оренди житла
В Україні за перше півріччя 2022 року зросла середня зарплата лікарівВ Україні за перше півріччя 2022 року зросла середня зарплата лікарів
Оренда квартир у Польщі дорожчає: як змінилися ціни на нерухомість у Варшаві, Кракові та ГданськуОренда квартир у Польщі дорожчає: як змінилися ціни на нерухомість у Варшаві, Кракові та Гданську
Граблями банку "Хрещатик": у Києві збираються створити банк "Муніципальний"Граблями банку "Хрещатик": у Києві збираються створити банк "Муніципальний"
Підрядник, який ремонтує після пожежі костел у Києві, після одержання більшої частини коштів не виходить на зв’язокПідрядник, який ремонтує після пожежі костел у Києві, після одержання більшої частини коштів не виходить на зв’язок
Зарплата лікарів і медсестер в Україні значно зросла, незважаючи на війнуЗарплата лікарів і медсестер в Україні значно зросла, незважаючи на війну
Последние новости
Подгружаем последние новости