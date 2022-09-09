Ціни на продукти: чи подешевшає картопля в Україні

Роз’яснення дали аналітики.

Ціни на продукти: чи подешевшає картопля в Україні
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В Україні на ринку картоплі встановилася тенденція до зниження цін. Основною причиною стали масові збиральні роботи в основних регіонах виробництва і, як наслідок, збільшення постачання картоплі на ринок. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, пише видання agronews.

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У ключових регіонах виробництва ціни на картоплю варіюються в межах 5-9 грн/кг ($0,14-0,25/кг), що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Експерти зазначили, що причиною такої ситуації є сезонне збільшення пропозиції даної продукції на ринку, тоді як попит на картоплю залишається невисоким.

Водночас більшу частину продукції, яка надходить у продаж, становить картопля невисокої якості, що також негативно впливає на формування цін.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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