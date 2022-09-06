Скандального російського букмекера позбавили ліцензії в Україні

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей позбавила ліцензії ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (ТОВ «ТБК»), яке працювало в Україні під брендом 1хBet. Про це повідомляє УНН з посиланням на члена КРАІЛ Геннадія Новікова.

За інформацією джерела, засідання КРАІЛ відбулося за особистою вказівкою Володимира Зеленського.

Як з’ясували журналісти Delo.ua у проведеному розслідуванні , букмекерський бренд «1xBet» пов'язаний з іншим російським букмекером «1xСтавка». Обидві компанії належать одним і тим самим громадянам РФ .

Ліцензію на роботу букмекеру Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала в березні 2022 року. При цьому, ухвалюючи рішення про видачу ліцензії російському оператору азартних ігор, КРАІЛ не звернулась до СБУ по перевірку на його причетність до країни-агресорки. Як йдеться у розслідування, згідно з відповіддю Комісії на запит журналістів, це було зроблено лише 26 липня.

Компанія ТОВ «ТБК» номінально належить українським громадянам. Водночас сам бренд 1xBet, за інформацією журналістів, контролюється російськими громадянами Романом Семіохіним, Сергієм Каршковим та Дмитром Казоріним.

Коли їх проект вийшов за межі локального, вони придбали ТОВ «Букмекер Паб» і запустили виключно для російського ринку бренд «1xСтавка», на який отримали всі необхідні російські ліцензії.

Від того часу бренд 1xBet, який так і не має ліцензій у РФ і заборонений там, йде розвиватися на Захід, отримавши ліцензію голландської заморської території Кюрасао, а бренд 1хСтавка продовжує працювати в Росії під ліцензією ТОВ «Букмекер Паб». Але як і тоді, так і зараз 1xBet та 1xСтавка – бренди однієї й тієї ж російської компанії.

Один із засновників 1xBet Дмитро Казорін аж до 16 червня 2022 року був співзасновником ТОВ «Букмекер Паб», яке оперує брендом «1xСтавка» в РФ .

Також зв'язок «1xBet» та «1xСтавка» можна простежити через той факт, що останні роки ТОВ «Букмекер Паб» при укладанні спонсорських контрактів з російськими футбольними клубами наносило на форму гравців команд логотип «1xBet». До того ж, сайт 1xbet.ru досі належить ТОВ «Букмекер Паб» і при спробі зайти на цей сайт відбувається автоматична переадресація на сайт 1xstavka.ru.