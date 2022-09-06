Скандального російського букмекера позбавили ліцензії в Україні

Комісія спромоглася анулювати ліцензію через пів року після її видачі у березні, інформує ZN.ua.

Скандального російського букмекера позбавили ліцензії в Україні
© delo.ua

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей позбавила ліцензії ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (ТОВ «ТБК»), яке працювало в Україні під брендом 1хBet. Про це повідомляє УНН з посиланням на члена КРАІЛ Геннадія Новікова.

За інформацією джерела, засідання КРАІЛ відбулося за особистою вказівкою Володимира Зеленського.

Як з’ясували журналісти Delo.ua у проведеному розслідуванні, букмекерський бренд «1xBet» пов'язаний з іншим російським букмекером «1xСтавка». Обидві компанії належать одним і тим самим громадянам РФ.

Ліцензію на роботу букмекеру Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала в березні 2022 року. При цьому, ухвалюючи рішення про видачу ліцензії російському оператору азартних ігор, КРАІЛ не звернулась до СБУ по перевірку на його причетність до країни-агресорки. Як йдеться у розслідування, згідно з відповіддю Комісії на запит журналістів, це було зроблено лише 26 липня.

Компанія ТОВ «ТБК» номінально належить українським громадянам. Водночас сам бренд 1xBet, за інформацією журналістів, контролюється російськими громадянами Романом Семіохіним, Сергієм Каршковим та Дмитром Казоріним.

Коли їх проект вийшов за межі локального, вони придбали ТОВ «Букмекер Паб» і запустили виключно для російського ринку бренд «1xСтавка», на який отримали всі необхідні російські ліцензії.

Від того часу бренд 1xBet, який так і не має ліцензій у РФ і заборонений там, йде розвиватися на Захід, отримавши ліцензію голландської заморської території Кюрасао, а бренд 1хСтавка продовжує працювати в Росії під ліцензією ТОВ «Букмекер Паб». Але як і тоді, так і зараз 1xBet та 1xСтавка – бренди однієї й тієї ж російської компанії.

Один із засновників 1xBet Дмитро Казорін аж до 16 червня 2022 року був співзасновником ТОВ «Букмекер Паб», яке оперує брендом «1xСтавка» в РФ.

Також зв'язок «1xBet» та «1xСтавка» можна простежити через той факт, що останні роки ТОВ «Букмекер Паб» при укладанні спонсорських контрактів з російськими футбольними клубами наносило на форму гравців команд логотип «1xBet». До того ж, сайт 1xbet.ru досі належить ТОВ «Букмекер Паб» і при спробі зайти на цей сайт відбувається автоматична переадресація на сайт 1xstavka.ru.

Виторг ТОВ «Букмекер Паб» за 2021 рік склав 17,6 млрд рублів. Зароблені на беттингу мільярди засновник 1xBet Роман Семіохін вкладає у розвиток інших своїх бізнесів у РФ: торгово-розважальні центри, мережу гіпермаркетів «Лінія», компанії-автодилери, оздоровчі центри тощо.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Фонд Білла Гейтса інвестує $12 мільйонів у Neutral FoodsФонд Білла Гейтса інвестує $12 мільйонів у Neutral Foods
Дефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця рокуДефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця року
Ціни на свинину в Україні зростатимуть: названо причиниЦіни на свинину в Україні зростатимуть: названо причини
Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатисяВіялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися
Ціни на квартири зростуть через будівництво бомбосховищ: названі цифриЦіни на квартири зростуть через будівництво бомбосховищ: названі цифри
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні за перше півріччя 2022 року зросла середня зарплата лікарівВ Україні за перше півріччя 2022 року зросла середня зарплата лікарів
В Україні зменшуються обсяги виробництва молокаВ Україні зменшуються обсяги виробництва молока
Cуддя Верховного суду Зуєв поставив тисячі родин під ризик опинитися без даху над головою - деталі скандального рішенняCуддя Верховного суду Зуєв поставив тисячі родин під ризик опинитися без даху над головою - деталі скандального рішення
НБУ оновлює валютні обмеження в Україні, що зміниться з 6 вересня: "Переказувати іноземну валюту..."НБУ оновлює валютні обмеження в Україні, що зміниться з 6 вересня: "Переказувати іноземну валюту..."
Приватизація: в Україні продають останній ювелірний завод, що належить державіПриватизація: в Україні продають останній ювелірний завод, що належить державі
Ціни на свинину в Україні зростатимуть: названо причиниЦіни на свинину в Україні зростатимуть: названо причини
Німеччина виділить Україні €200 млн на програми підтримки внутрішніх переселенцівНімеччина виділить Україні €200 млн на програми підтримки внутрішніх переселенців
Зарплата лікарів і медсестер в Україні значно зросла, незважаючи на війнуЗарплата лікарів і медсестер в Україні значно зросла, незважаючи на війну
Світові ціни на продовольство: щоб заробити Україні варто поспішитиСвітові ціни на продовольство: щоб заробити Україні варто поспішити
Росіяни втрачають гроші через війну в Україні: 80% росіян попрощалися із заощадженнямиРосіяни втрачають гроші через війну в Україні: 80% росіян попрощалися із заощадженнями
Последние новости
Подгружаем последние новости