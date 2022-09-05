У Пенсійному фонді розповіли про стан фінансування пенсій у вересні

Розпочато виплату та доставку пенсій за вересень

У Пенсійному фонді розповіли про стан фінансування пенсій у вересні
Почалися виплати пенсій за вересень
© depositphoto/eskaylim

В Україні розпочалась виплата та доставку пенсій за вересень. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

«Станом на 3 вересня на пенсійні виплати спрямовано 14,3 млрд грн, в тому числі 4,1 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 10,2 млрд грн – через уповноважені банки», - йдеться у повідомленні.

За інформацією ПФУ, у вересні надано 64 тисячі пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 2 вересня – 31 тисячу.

Через бойові дії Укрпошта доставляє виплати повільніше за банківські установи.

«Якщо ви отримували пенсії та субсидії через Укрпошту, та не виїжджали і знаходитесь на своєму постійному місці проживання – будь ласка, очікуйте свою пенсію, соціальну виплату або субсидію вдома, або можете забрати її у відділенні згідно зі звичайним графіком виплат від Укрпошти. Залежно від стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплат, про що ми будемо тримати вас в курсі, але виплати обов’язково будуть», - наголошують в Укрпошті.

Також там нагадують, що актуальну інформацію про роботу відділень Укрпошти можна дізнатись за наступним посиланням.


Артем Руденко, ZN.ua





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