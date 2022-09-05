Підрядник, який ремонтує після пожежі костел у Києві, після одержання більшої частини коштів не виходить на зв’язок

Підрядна організація, яка здійснювала роботи у костелі Св. Миколая в Києві після тогорічної пожежі, не виходить на зв’язок після одержання більшої частини коштів. Про це повідомив один з представників українського бізнесу, який взяв на себе витрати, пов?язані із протиаварійними роботами в костелі, Масі Наєм.

"Станом на 1 серпня Національний будинок органної та камерної музики України частково розрахувався за виконані роботи у костелі Св. Миколая. Однак розрахунки не погодили з робочою групою, як було домовлено. Зараз стало відомо, що в самій будівлі є проблеми з теплопостачанням. Система опалення не запущена, будівля не готова до експлуатації в опалювальний сезон. Проте підрядник після одержання більшої частини коштів усувати недоліки не збирається, на зв’язок не виходить", - написав він.

"Сподіваюся, що поспішні дії Національного будинку органної та камерної музики України, щодо розрахунків з підрядником не будуть мати негативне значення для збереження пам'ятки", - додав також він.

Масі Наєм наголошує, що всі протиаварійні в Костелі роботи були виконані за гроші благодійників. Але ніхто не відчуває себе зобов’язаним звітувати стосовно витрачання грошей. На лендінгу збору коштів на відновлення Костелу останній раз інформацію оновлювали ще в січні. Ніхто не повідомив благодійників про розрахунки.

Він розповів, що протиаварійні роботи у костелі Св. Миколая завершили 31 січня. Далі за планом був прийом виконаних робіт та перевірка виконавчої документації.

І лише потім було домовлено розрахуватися з підрядником. До останнього під час прийняття робіт виникло багато запитань, на які так і не отримали відповіді.

25 лютого, на другий день після повномасштабного вторгнення, Будинок музики повідомив, що чекає дозвіл на оплату від робочої групи.

Масі Наєм наголосив, що попри заперечення активістів, доручення здійснити розрахунок дав міністр культури Олександр Ткаченко.

"Я був проти розрахунку, оскільки підрядник так і не надав всі підтверджуючі документи. А поспіх в ухваленні таких рішень, особливо в умовах війни, дуже недоречний. 18 березня у спільному робочі чаті директорка Будинку музики повідомила, що частково розрахується з підрядником. Оскільки таке доручення дав міністр культури Олександр Ткаченко. І вже за 4 дні, попри мою незгоду, з таким рішенням Національний будинок органної та камерної музики України сплатив підряднику 7 029 610, 56 грн. До повного розрахунку залишилося сплатити 907 049, 00 грн", - підкреслив він.

Домовленості щодо оплати порушувалисяь і надалі.

"На останньому засіданні робочої групи 8 лютого я наполіг, щоб роботу підрядника оплачували лише після погодження робочою групою у через спільний чат у WhatsApp. З чим погодився міністр. Однак домовленості було порушено, і це викликає обґрунтовані підозри щодо належного виконання та прийняття робіт", - наголосив Наєм.

Він також нагадав, що завдяки ретельному контролю активістів за ходом виконання протиаварійних робіт, вдалося заощадити 5,5 млн гривень.

Нагадаємо, 3 вересня 2021 року у Києві сталася пожежа в Костьолі святого Миколая. У результаті пожежі постраждав орган, деякі приміщення біля органу і люстра, яка просто впала зі стелі. Причиною пожежі стало коротке замикання в органі під час репетиції.

Протиаварійні та реставраційні роботи в костелі повинні були початися ще за кілька місяців до пожежі, проте, як розводив руками міністр Ткаченко, тендер був заблокований.

Орган київського Будинку органної та камерної музики був спеціально створений майстрами фірми "Rieger-Kloss" в місті Крнов в Чехословаччині. У органу було 55 регістрів, розподілених по трьох мануальних та педальній клавіатурах, 3945 труб різних діаметрів та довжини (від 13 міліметрів до 6 метрів), зроблених з металу і дорогих порід дерева (використовувалося чорне і червоне дерево).

Інструмент мав широку темброву палітру, на ньому виконувалися твори різних стилів і напрямків - від старовинної музики до сучасних авторів. При конструюванні максимально враховувалася органічність поєднання форм інструменту з інтер'єрами колишнього Миколаївського храму. Орган, що створювався не для діючого храму, а для концертного залу, був розташований нетрадиційно - у вівтарній частині собору, перетвореної в сцену.

Костел був побудований в 1899-1909 роках в неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким. Його поділили між собою Національний будинок органної та камерної музики України, як приміщення для концертів, і прихід Святого Миколая Римо-католицької церкви в Україні, який проводив богослужіння для релігійної громади.

Київська влада відмовлялася передати приміщення Римсько-католицької церкви повністю до вирішення питання про нове розташування Органного залу. Приміщення костелу знаходилося в аварійному стані ще станом на кінець 2009 року.

Міністерство культури планувало до кінця 2023 реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинку музики й перемістити в нього Національний будинок органної та камерної музики України.